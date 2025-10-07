október 7., kedd

Amália névnap

15°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átvezető út

1 órája

Pécs nem bírja tovább a 6-os forgalmát – mikor készül el a város nagy elkerülője?

Címkék#forgalom#hálózat#Tüskésréti út#Üszögi út#Nyugati Ipari út

Nincs szerencsés helyzetben Pécs, hiszen ha lenne is valami, abból is lehet politikai cirkusz. Egy tervezett pécsi útfejlesztés kapóra jöhet a baloldalnak.

Bóka Máté Ciprián
Pécs nem bírja tovább a 6-os forgalmát – mikor készül el a város nagy elkerülője?

Illusztráció.

Forrás: MW

Már több mint egy évtizede napirenden van Pécsen a városon áthaladó 6-os út tehermentesítésének kérdése. A forgalom komoly terhelést jelent a belvárosra és a lakott területekre. A probléma régóta ismert: a pécsi útfejlesztés elmaradása nemcsak a mindennapi közlekedést nehezíti meg, hanem gazdaságfejlesztési szempontból is hátráltatja a várost.

Pécsi útfejlesztés miatt cirkuszolhatnak
Az Északmegyer dűlőben a szabályozási elképzelések szerint jó néhány házat érinthet a pécsi útfejlesztés, de semmi konkrétum nincs

Már korábban is megfogalmazódott az igény egy új, kétszer kétsávos út megépítésére, amely összekötné a Nyugati Ipari utat és az Üszögi utat, ezzel átvéve a jelenlegi, a város lakott területén áthaladó 6-os főút szerepét. A javaslatot évekkel ezelőtt Kővári János megyei fejlesztési biztos vetette fel, aki szerint a beruházás „egy harmincéves adósságot” rendezne. Az akkori elképzelés szerint az új nyomvonal a keleti és nyugati elkerülőket kötné össze, részben a Tüskésréti út és az Északmegyer dűlő kétszer kétsávosra bővítésével, részben pedig új útszakasz kiépítésével.

A projekt megvalósítását a pécsi önkormányzat önállóan nem tudná finanszírozni, ezért már korábban felmerült, hogy az új út állami tulajdonba kerülne, miközben a jelenlegi 6-os főút városi fenntartásba menne át. Ezzel a városon belüli közlekedés fő tengelye is átalakulhatna. 

A fejlesztés nem csupán a közlekedési terhek csökkentését szolgálná. A tervek szerint az új út gazdaságfejlesztési szerepet is betölthetne: a nyomvonal mentén logisztikai és ipari övezetek jöhetnének létre, olyan tevékenységek számára, amelyek nem járnak jelentős környezeti terheléssel. A projekt támogatói szerint ez a város gazdasági versenyképességét is erősíthetné.

Ez jelentené a pécsi útfejlesztés

Mostanra azonban, hogy a beruházás ügye ismét előkerült, forrnak az indulatok az érintettek körében. A legnagyobb vita az új út nyomvonalának pontos kijelölése körül alakulhat ki: több lakó- és ipari területet érint az út, bizonyos ingatlanokat el is kellene bontani, de korábban megszokott közlekedési rend is módosulnak. Úgy tudjuk, hogy a pécsi baloldali városvezetés arra készülhet, hogy az ügyben majd a jobboldali kormányra mutogat, s nem áll bele abba, hogy ez a fejlesztés város többségének érdekét szolgálhatja, inkább a háttérben a felelősséget áttolja másokra. Holott a pécsi rendezési tervben is szerepel az út. 

 Mások viszont arra hívják fel a figyelmet, hogy a fejlesztés halaszthatatlan, hiszen a város közlekedési hálózata hosszú távon nem bírja el az átmenő forgalmat, különösen a nehézgépjárművek okozta terhelést, ráadásul így megoszlana a terhelés is a városban. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu