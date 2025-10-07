október 7., kedd

Újra fellángolt a vita: mi lesz a pécsi vásárcsarnok helyén? A pécsiek ezt szeretnék!  (VIDEÓ)

A pécsiek szívében máig nosztalgia él a valaha nyüzsgő, mostanra elhagyatott vásárcsarnok iránt. A pécsi vásárcsarnok helyének jövője ismét vitát váltott ki – parkoló, park vagy új bevásárlóközpont legyen a város egyik emblematikus pontján?

Jusztin Levente

Kevés olyan épület van Pécsen, amelyhez annyi emlék és vita kapcsolódik, mint a régi pécsi vásárcsarnokhoz. A Bajcsy-Zsilinszky utcai létesítmény a maga korában korszerű és előremutató beruházásnak számított, ám ma már csak omladozó falak és zárt kapuk őrzik az egykori zsibongó piac hangulatát. A kérdés viszont újra aktuális: mi legyen a helyén? A pécsi városfejlesztés egyik legvitatottabb kérdésévé vált az utóbbi időben, hogy a bontás után milyen funkciót kapjon a terület.

régi pécsi vásárcsarnok
Mi lehetne az egykor pécsi vásárcsarnok épületének helyén?
Fotó: Löffler Péter

 

Parkolóház, zöldövezet – ez lehetne a pécsi vásárcsarnok régi épületének helyén?

A közgyűlés idén tavasszal már döntött: parkolókat, akár parkolóházat vagy mélygarázst alakítanának ki a pécsi régi vásárcsarnok helyén, 1,5 milliárd forintot szánva a projektre a Top Plusz pályázati forrásból. Az elképzelés szerint a város ezzel enyhítené a belvárosi parkolási gondokat, hiszen a környéken gyakran lehetetlen szabad helyet találni. Ugyanakkor nem mindenki ért egyet ezzel. A városlakók közül sokan úgy érzik, a parkoló nem oldja meg Pécs problémáit, sőt, elvenné a lehetőséget attól, hogy a terület valóban új életre keljen.

Az utcán megkérdezett pécsiek véleménye megoszlik. Többen hallottak a parkolós tervekről, de korábban szállodáról is szó volt. 

Szálloda van itt a közelben, nem kell még egy

– mondta egy férfi. Más viszont épp ellenkezőleg látja a jövőt: szerinte fel kéne újítani az épületet, és akár egy modern bevásárlóközpont is jól működhetne a helyén.

Vidékről sokan járnak Pécsre, bővülnének a vásárlási lehetőségek is

 – tette hozzá.

Egy idős hölgy szerint inkább egy parkosított zöldövezetet kellene kialakítani: 

Annyi beton van már a városban, jó lenne egy kis természet ide.

 Egy másik vélemény szerint viszont a buszpályaudvar bővítése szolgálná legjobban a pécsiek érdekeit, hiszen a közlekedés fejlesztése régóta várat magára.

Az elmúlt években több elképzelés is felmerült a régi piac helyére. Volt szó irodaházról, majd szállodáról, de egyikből sem lett semmi. A régi, jobboldali városvezetés idején még munkahelyteremtő beruházásként álmodták újra az épületet, ám az akkori pályázati pénz végül elveszett. A baloldali városvezetés később hotelépítési tervekkel állt elő, de azok sem jutottak tovább a bejelentésnél.

A mai napig ikonikus épületként gondolnak rá

A régi csarnok története mégis mélyen beivódott Pécs városszövetébe. 1979 karácsonya előtt nyílt meg, Tillai Ernő tervei alapján, és akkoriban a Dél-Dunántúl legnagyobb élelmiszerpiacának számított. Három szintjén helyi termelők, hentesek, pékek, halárusok kínálták portékáikat, az emeleti bisztróban pedig sokan töltötték el a délutánokat. A régi pécsi vásárcsarnok így nem csupán egy épület volt, hanem közösségi tér, ahol a pécsiek találkoztak, beszélgettek, üzleteltek.

Most, közel fél évszázaddal a megnyitó után, már csak a múlt emléke maradt belőle. De a városlakók véleménye alapján egyértelmű: szeretnék, ha a hely ismét élne – akár park, akár piac, akár modern kereskedelmi tér formájában. Egy biztos, a pécsi városfejlesztés egyik legnagyobb kihívása lesz, hogy az új funkció méltó legyen ahhoz az épülethez, amely egykor a pécsiek mindennapjainak szerves része volt.

 

Bama.hu videó

