272 000 000 000

1 órája

Szinte hihetetlen mértékű vasútfejlesztés érheti el Pécset

Címkék#Baranya#Dél-Dunántúl#autópálya#kabinet#vasútvonal#gyorsforgalmi út

Az autópálya, a híd és a kikötő fejlesztése után itt az újabb cél. A pécsi vasútvonal megújítására elképesztő pénzt szánnak.

Bóka Máté Ciprián
Fotó: Lang Róbert

A következő években látványosan megváltozhat a Baranya vármegye és a régió közlekedési térképe. A kormány több, egymáshoz kapcsolódó infrastrukturális beruházás előkészítését és finanszírozását indította el, amelyek célja, hogy a térség gazdasági ereje növekedjen. A közelmúltban megszületett kormányhatározat értelmében a kabinet támogatja, hogy a magyar állam legfeljebb 1 milliárd euró értékű hitelt vegyen fel az Európai Beruházási Banktól (EIB) vasútfejlesztések finanszírozására. A program egyik kiemelt eleme a Pusztaszabolcs–Pécs vasútvonal 175 kilométeres szakaszának felújítása, amely a szándékok szerint 272 milliárd forintos beruházással valósulhat meg. A felújítási szándék a Dél-Dunántúl legfontosabb vasúti közlekedési tengelyét érinti, és jelentősen csökkentheti az utazási időt, valamint a pécsi vasúti fejlesztés a térség gazdasági kapcsolataira is pozitív hatással van. 

Pécsi vasút megújul, már mindenki ezt várta.
A pécsi vasúti fejlesztés 272 milliárdba kerül. Fotó: Löffler Péter

A pécsi vasúti fejlesztés nem önálló

A kormányhatározatban az is szerepel, hogy a kabinet elkötelezett a vasút fejlesztése mellett, és ennek érdekében támogatja a Pécs-Pusztaszabolcs közötti vonalat is érintő beruházások „az Európai Beruházási Banktól történő forrásbevonás terhére történő megvalósításának vizsgálatát, előkészítését a központi költségvetés teherbíró képességének figyelembevételével".

A vasúti fejlesztésekkel párhuzamosan több közúti beruházás is új szakaszába lépett: az M6-os autópálya a közelmúltban elérte a horvát határt, és összekapcsolódott a horvát A5-ös autópályával. Ez a nemzetközi V/c közlekedési folyosó részét képezi, amely összeköti Budapestet az Adriával. 

Az M60-as gyorsforgalmi út meghosszabbítása Szentlőrinc és Barcs irányába előkészítés alatt áll. A cél, hogy a térség déli és nyugati részei gyorsabban kapcsolódjanak az M6-os és a horvátországi úthálózat felé, erősítve a határ menti együttműködéseket és a gazdaságot.

A 67-es út fejlesztése Szigetvár és Kaposvár között szintén a közlekedési gerinchálózat része lesz. Az út korszerűsítése, gyorsforgalmi úttá való bővítése a Somogy–Baranya tengelyen biztosít majd gyorsabb kapcsolatot a térség két vármegyeszékhelye és a Balaton között. 

A mohácsi Duna-híd és a kikötő fejlesztése

Az infrastrukturális fejlesztési program egyik legszimbolikusabb eleme a mohácsi Duna-híd megépítése. A híd nemcsak közlekedési, hanem gazdasági értelemben is új korszakot nyithat: összeköti Baranya keleti és nyugati oldalát, csökkenti a térség elzártságát, és összekapcsolja a Vajdaságot térséggel. 

Ezzel párhuzamosan zajlik a mohácsi ipari és közforgalmú kikötő fejlesztése is. A beruházás célja, hogy a város a Duna menti szállítási lánc kulcsszereplőjévé váljon.

 

