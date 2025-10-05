október 5., vasárnap

Kulturális kavalkád

1 órája

Itt a részletes program – őket hallhatjuk a Pécsváradi Leányvásáron!

Címkék#menettánc#Pécsváradi Leányvásár#esemény#néptánc#program#játék

Hagyomány és modern zenei élmények találkoznak október második hétvégéjén Pécsváradon, ahol ismét megrendezik a nagymúltú Leányvásárt. A háromnapos Pécsváradi Leányvásár igazi kulturális kavalkád, ahol a fókuszba a sokszínűség kerül.

Jusztin Levente

Október 10–12. között ismét megtelik élettel Pécsvárad, hiszen újra megrendezik a térség egyik legnagyobb hagyományőrző eseményét, a Pécsváradi Leányvásárt. A rendezvény pénteken indul, amikor a nagy színpadon először a Kacaj ad koncertet, majd a Halott Pénz gondoskodik a fesztiválhangulatról. A folklór színpadon eközben a népzene szerelmesei találkozhatnak a Rozetta Néptánccsoport és a Muzsikással, estére pedig a Diamant utcabállal koronázza meg a napot.

Pécsváradi Leányvásár
Újra színes programokkal jelentkezik a Pécsváradi Leányvásár
Fotó: Kovács Liliána

Pécsváradi Leányvásár: szombaton igazán beindul a buli

Szombaton már délelőtt beindul az élet: a pécsváradi kulturális csoportok fellépései után a közönség szurkolhat a Leányvásár szépe választáson, majd a délután folyamán egymást váltják a népzenei és néptánc produkciók. A nagy színpadon a Kaptza, Nové Soma, Kalyi Jag és a mindig lendületes Bohemian Betyars gondoskodnak arról, hogy estére igazi fesztiválhangulat uralkodjon. A folklórszínpadon a Cimbaliband és a Tárkány Művek színesíti a kínálatot. A szombati nap külön érdekessége, hogy Zengővárkonyban is izgalmas programok várják az érdeklődőket: kézműves foglalkozások, népi játékok, hagyományőrző bemutatók, sőt, a Leányvásár történetének eredetét is megismerhetik a látogatók.

A vasárnap a családiasabb, közösségi hangulat jegyében telik. A nagy színpadon zenés ébresztővel indul a nap, majd a menettáncot követően a Zengő Rezek következik, miközben a folklór színpadon tovább folytatódik a népzene és a néptánc kavalkádja.

A Pécsváradi Leányvásár így három napon át kínál egyszerre hagyományt, szórakozást és kulturális élményt. A rendezvény remek alkalom, hogy mindenki megtalálja a hozzá közel álló műfajt, legyen szó modern könnyűzenéről vagy időtlen népi dallamokról.

 

