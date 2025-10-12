október 12., vasárnap

Fergeteges hétvége

1 órája

Ilyen volt a 2025-ös Pécsváradi Leányvásár! (GALÉRIA)

Címkék#kézműves#Halott Pénz#pécsváradi leányvásár#rendezvény

Idén is nagy sikerrel zajlott le Pécsvárad legnagyobb rendezvénye, amely három napon át vonzotta a hagyomány és a zene szerelmeseit. A Pécsváradi Leányvásár fő kulcsszava ezúttal is a közösség volt.

Jusztin Levente

A hétvégén ismét megtartották a Pécsváradi Leányvásárt, amely idén is bebizonyította, hogy a hagyomány és a modern szórakozás remekül megfér egymás mellett. A programok péntek este kezdődtek, a hűvös szél és a borongós idő ellenére már a Halott Pénz koncertjére is hatalmas tömeg gyűlt össze, a közönség pedig kitartóan énekelte végig a legismertebb dalokat. A város utcái és terei megteltek élettel, a kézműves árusok, a finom ételek illata és a zenés produkciók igazi fesztiválhangulatot teremtettek. Szombaton aztán kisütött a nap, és ezzel együtt a jókedv is tovább fokozódott – a főszínpadon egymást váltották a fellépők, míg a folklór színpadon a néptánc és a népzene szerelmesei találták meg a kedvenc programjaikat.

Pécsváradi Leányvásár
Idén sem okozott csalódást a Pécsváradi Leányvásár. Fotó: Sándor Judit

A Pécsváradi Leányvásár az idei évben sem okozott csalódást

Aki kicsit távolabb vágyott a nyüzsgéstől, annak Zengővárkony adott menedéket, ahol a Leányvásár eredetét is felidézték, és a helyi udvarokban hagyományőrző műsorok, kézműves foglalkozások, valamint családi programok várták az érdeklődőket. A szombat este a Bohemian Betyars fergeteges koncertjével zárult, amelyre még a környékbeli településekről is sokan érkeztek, hogy részesei legyenek a bulinak. Vasárnap reggel a szokásos zenés ébresztővel indult a nap, majd megkezdődött a látványos menet, amely a Leányvásár egyik legemlékezetesebb pillanata minden évben. A vonuláson rengeteg népviseletbe öltözött résztvevő tette tiszteletét, a színes ruhák és a zenekarok hangja együtt igazi ünnepi hangulatot teremtett.

Egy újabb felejthetetlen hétvége – ilyen volt 2025-ben a Pécsváradi Leányvásár

Fotók: Sándor Judit

A nap folyamán a színpadokon tovább szólt a népzene, miközben a városban mindenütt mosolygós arcokkal lehetett találkozni. Az idei Pécsváradi Leányvásár így ismét bebizonyította, hogy nemcsak egy rendezvény, hanem egy élő hagyomány, amely közösséget teremt, és évről évre összekapcsolja a múlt értékeit a jelen örömeivel.

