Pénz jár a 65 év felettieknek – mutatjuk, hogyan juthat hozzá!

Az idei évben is támogatásra számíthatnak a 65 év felettiek. Siklós Város Önkormányzatának képviselő-testülete döntött az idősek települési támogatásáról.

Illusztráció.

Fotó: MW

A 65 év felettiek támogatásra a 2025-ös évben 15 millió forint összegű keret áll rendelkezésre Siklóson. Egy jogosult számára 15 ezer forint támogatás állapítható meg, amely családonként csak egy személynek járhat. A kérelmeket a keret kimerüléséig fogadják – számolt be a hírről az önkormányzat.

A támogatásra azok a 65 év felettiek jogosultak, akik Siklóson érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap nyolcszorosát, azaz 228 ezer forintot. A kérelmekhez jövedelemigazolásokat kell csatolni, egyedülállók esetében pedig az „65 év felettiek egyedülállósági nyilatkozata” elnevezésű formanyomtatványt is be kell nyújtani.

Az igénylés november 3. és november 14. között lehetséges. A nyomtatványok október 27-től átvehetők a Siklósi Polgármesteri Hivatal portáján és az ügyintézőnél, illetve letölthetők a város honlapjáról is.

 

