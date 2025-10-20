október 20., hétfő

Végjáték helyett

2 órája

Magánbizniszeket is vállalhatna a Biokom?

A pécsi Biokom Nkft. évek óta nehéz pénzügyi helyzetben van. A meglévő szakember gárda a piaci nyitásra is alkalmassá tehetné.

Bóka Máté Ciprián

A pécsi Biokom Nkft. évek óta nehéz pénzügyi helyzetben van. A Bama.hu-n is beszámoltunk arról, hogy a városüzemeltető társaságnak több mint kétmilliárd forinttal tartozik a tulajdonos önkormányzat, és a vállalat működése a likviditási problémák miatt többször is veszélybe került. Miközben a pécsiek mindennapjaiban különösen látható a Biokom jelenléte – legyen szó szemétszállításról, parkfenntartásról vagy útkarbantartásról.  A vállalat körül a közelmúltban több vizsgálat is indult, egyebek mellett hulladékgazdálkodási szabálytalanságok gyanúja miatt, a társaság ugyanakkor visszautasította a vádakat, mindenesetre bírsággal sújtották a céget

Piaci nyitás a pécsi városüzemeltetésnél?
A piaci nyitással a Biokom többletre tehetne szert, de vajon lehetséges-e? 

Egy különös eset és egy lehetséges irány

Nemrégiben olvasói jelzés érkezett arról, hogy a Biokom egyik munkatársa gépjárművével egy pécsi magánházhoz szállíthatott növényeket délelőtt 9 óra körül. Az ügyben a társaság ügyfélszolgálata azt közölte: a Biokom Nkft. kizárólag közterületi munkákat végez, magánmegrendeléseket nem vállal. Az eset így akár félreértés is lehet – de valójában egy sokkal lényegibb stratégiai kérdést: miért ne vállalhatna a Biokom hasonló, fizetős magánmegrendeléseket, ha ezzel bevételi forráshoz juthatna?

A városi cégnek ugyanis megvan a szakembergárdája, a gépparkja és az infrastrukturális háttere is. A magánmegrendelések irányába történő nyitás – például kertépítési, növénytelepítési vagy parkfenntartási szolgáltatások – segíthetné a működés stabilizálását, sőt, akár bérfejlesztést is lehetővé tehetne a dolgozók számára.

Ennyire nem egyszerű a piaci nyitás

A magánpiac felé nyitás azonban korántsem lenne egyszerű. Egy önkormányzati tulajdonú, nonprofit társaság esetében ugyanis szigorú jogi és versenyjogi korlátok vannak érvényben. Egy ilyen cég csak korlátozottan léphet be a piaci versenybe, hiszen közpénzből működik, és alapvetően közfeladatokat lát el.  Felmerülne a kérdés: tisztességes versenynek minősülne-e, ha a Biokom a magánszektorban is szolgáltatna – miközben a helyi vállalkozásoknak nincsenek hasonló erőforrásaik, eszközeik, vagy önkormányzati hátterük?

A pécsi kertészeti és parképítő cégek között több olyan, évek óta működő, kis- és középvállalkozás található, amelyek eddig is ellátták a magánmegrendelések piacát. Egy esetleges Biokom-bővülés feszültséget kelthetne ebben a szektorban, különösen, ha a cég a közpénzből fenntartott gépparkkal és munkaidőben dolgozó alkalmazottakkal vállalna piaci munkákat. Ugyanakkor az is látható, hogy a cég dolgozói is felismerték már az ezzel kapcsolatos igényt, s ezért magánszolgáltatóként is dolgoznak Pécsen. 

Kiút vagy újabb konfliktus?

A Biokom helyzete jelenleg sok szempontból kritikus. A kérdés az, hogy ez a „kiút” — a magánmegrendelések irányába történő nyitás — reálisan megvalósítható-e, vagy inkább újabb vitákat, jogi és piaci feszültségeket szülne. Úgy tudjuk, hogy a nemzeti oldal részéről már felmerült ennek a lehetősége is, illetve akár a portfólió szélesebbre tárása a cég jobb anyagi kondíciónak elérése érdekében. 

A cég megkeresésünkre közölte, a vállalat jelenleg is számos, a pécsi lakosságot segítő szolgáltatást nyújt, úgymint kertészeti szakvélemények készítése, lakossági virágvásárok szervezése – utóbbi éppen pénteken valósult meg a Kossuth téren, ahol Biokom saját standdal, kedvezményes áron kínálta növényeit. 

De ide sorolhatók: 

  • a lakossági facsemeteosztások (a következő ilyen akció novemberben várható), 
  • a földlabdás karácsonyfák örökbefogadási programja, 
  • a komposztláda-osztási kezdeményezések, 
  • a nemrég elindított kedvezményes lakossági komposzt értékesítés, valamint 
  • a tájékoztató előadások is. 

A Biokom jelenleg is vizsgálja, hogyan bővítheti a lakosság bevonását célzó tevékenységeit, ezek terén azonban elsősorban nem a bevételek növelése a cél.

A Biokom Nkft. helyzete tipikus példája annak, amikor egy városi szolgáltató vállalat a közfeladatok ellátása és a piaci realitások között próbál egyensúlyozni.
A pénzügyi gondokból való kilábaláshoz valóban szükség lehet új bevételi forrásokra, de azok megválasztása – különösen, ha magánpiacra lépésről van szó – rendkívül körültekintést igényel. 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
