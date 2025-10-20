Magánbizniszeket is vállalhatna a Biokom?

A pécsi Biokom Nkft. évek óta nehéz pénzügyi helyzetben van. A Bama.hu-n is beszámoltunk arról, hogy a városüzemeltető társaságnak több mint kétmilliárd forinttal tartozik a tulajdonos önkormányzat, és a vállalat működése a likviditási problémák miatt többször is veszélybe került. Miközben a pécsiek mindennapjaiban különösen látható a Biokom jelenléte – legyen szó szemétszállításról, parkfenntartásról vagy útkarbantartásról. A vállalat körül a közelmúltban több vizsgálat is indult, egyebek mellett hulladékgazdálkodási szabálytalanságok gyanúja miatt, a társaság ugyanakkor visszautasította a vádakat, mindenesetre bírsággal sújtották a céget.

A piaci nyitással a Biokom többletre tehetne szert, de vajon lehetséges-e?

Egy különös eset és egy lehetséges irány

Nemrégiben olvasói jelzés érkezett arról, hogy a Biokom egyik munkatársa gépjárművével egy pécsi magánházhoz szállíthatott növényeket délelőtt 9 óra körül. Az ügyben a társaság ügyfélszolgálata azt közölte: a Biokom Nkft. kizárólag közterületi munkákat végez, magánmegrendeléseket nem vállal. Az eset így akár félreértés is lehet – de valójában egy sokkal lényegibb stratégiai kérdést: miért ne vállalhatna a Biokom hasonló, fizetős magánmegrendeléseket, ha ezzel bevételi forráshoz juthatna?

A városi cégnek ugyanis megvan a szakembergárdája, a gépparkja és az infrastrukturális háttere is. A magánmegrendelések irányába történő nyitás – például kertépítési, növénytelepítési vagy parkfenntartási szolgáltatások – segíthetné a működés stabilizálását, sőt, akár bérfejlesztést is lehetővé tehetne a dolgozók számára.

Ennyire nem egyszerű a piaci nyitás

A magánpiac felé nyitás azonban korántsem lenne egyszerű. Egy önkormányzati tulajdonú, nonprofit társaság esetében ugyanis szigorú jogi és versenyjogi korlátok vannak érvényben. Egy ilyen cég csak korlátozottan léphet be a piaci versenybe, hiszen közpénzből működik, és alapvetően közfeladatokat lát el. Felmerülne a kérdés: tisztességes versenynek minősülne-e, ha a Biokom a magánszektorban is szolgáltatna – miközben a helyi vállalkozásoknak nincsenek hasonló erőforrásaik, eszközeik, vagy önkormányzati hátterük?