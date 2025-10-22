október 22., szerda

2 órája

Ezt minden kozármislenyi megérzi majd – nagy bejelentést tett a polgármester

Újabb nyertes pályázatnak köszönhetően megvalósításra kerülő fejlesztésről számolt be a közösségi oldalán Kozármisleny polgármestere. Pohl Marietta a beruházás jelentőségéről úgy fogalmazott: Kozármisleny halad a fenntarthatóság útján.

Bama.hu

Pohl Marietta a Facebook-oldalára feltöltött videóban jelentette be, hogy a Péccsel szomszédos kisváros önkormányzata újabb nagyértékű pályázat megvalósításának állt neki.

pohl marietta
Pohl Marietta, Kozármisleny polgármestere.

Ismertetése szerint a DIMOP, azaz a Digitális Megújulás Operatív Program keretében benyújtott pályázatuk több mint 220 millió forintos támogatást nyert, ráadásul önkormányzati önrész biztosításának kötelezettsége nélkül.

A projekt keretében - folytatta - egy olyan szoftvercsomagot szerez be az önkormányzat, ami lehetővé teszi a városháza, a sportcsarnok, a bölcsőde, az óvoda, a művelődési ház és a nemrég átadott könyvtár energiafogyasztását valós időben tudják nyomon követni és optimalizálni.

"Ezekbe az intézményekbe olyan (az energia-fogyasztást figyelő) érzékelőket telepítünk, amelyek adatokat gyűjtenek és azok alapján alakíthatjuk ki a rendszer működését" - fogalmazott a városvezető, megjegyezve, hogy a fejlesztés 18 hónapig tart.

Pohl Marietta: Kozármisleny újabb lépést tehet előre

A projekttől azt várják, hogy az új technológiának köszönhetően hatékonyabbá válik az energia-felhaszálás, így csökkent az intézmények működési költsége és a környezeti terhelés is.
"Ha így lesz, akkor elmondhatjuk, hogy Kozármisleny, mint okosan és fenntarthatóan működő város újabb lépést tett előre" - hangoztatta a polgármester.

Mint ismert, a DIMOP, vagyis a Digitális Megújulás Operatív Program Magyarország 2021–2027 közötti uniós fejlesztési ciklusának egyik kulcsfontosságú programja. Célja a digitális átalakulás elősegítése mind a közszférában, mind a gazdaságban és a társadalomban. A program támogatja az e-közigazgatás fejlesztését, a digitális oktatás és egészségügy modernizálását, a kiberbiztonság erősítését, valamint a vállalkozások digitális felzárkózását. A DIMOP része az EU digitális célkitűzéseinek, és hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország versenyképesebb, fenntarthatóbb és technológiailag fejlettebb legyen a jövőben. A program forrásai vissza nem térítendő támogatás formájában érhetők el.

 

