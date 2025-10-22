Ezt minden kozármislenyi megérzi majd – nagy bejelentést tett a polgármester

Pohl Marietta a Facebook-oldalára feltöltött videóban jelentette be, hogy a Péccsel szomszédos kisváros önkormányzata újabb nagyértékű pályázat megvalósításának állt neki.

Pohl Marietta, Kozármisleny polgármestere.

Ismertetése szerint a DIMOP, azaz a Digitális Megújulás Operatív Program keretében benyújtott pályázatuk több mint 220 millió forintos támogatást nyert, ráadásul önkormányzati önrész biztosításának kötelezettsége nélkül.

A projekt keretében - folytatta - egy olyan szoftvercsomagot szerez be az önkormányzat, ami lehetővé teszi a városháza, a sportcsarnok, a bölcsőde, az óvoda, a művelődési ház és a nemrég átadott könyvtár energiafogyasztását valós időben tudják nyomon követni és optimalizálni.

"Ezekbe az intézményekbe olyan (az energia-fogyasztást figyelő) érzékelőket telepítünk, amelyek adatokat gyűjtenek és azok alapján alakíthatjuk ki a rendszer működését" - fogalmazott a városvezető, megjegyezve, hogy a fejlesztés 18 hónapig tart.