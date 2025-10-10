október 10., péntek

Poloskák, kullancsok, parlagfű – ki éli túl a telet? A válasz meglepő!

Címkék#kullancs#parlagfű#poloska

Ahogy beköszönt az október és hűvösebbre fordul az időjárás, egyre több baranyai háztartásban jelennek meg hívatlan vendégek: a poloskák. Legyen szó Pécsről, Mohácsról, Siklósról vagy a kisebb településekről, sokan tapasztalják, hogy ezek a kellemetlen szagú rovarok, a poloskák nagy számban próbálnak bejutni a meleg lakásokba.

Bama.hu

Mint ismert, a poloskák – különösen az ázsiai márványpoloska és a zöld vándorpoloska – melegkedvelő rovarok, amelyek az ősz beköszöntével menedéket keresnek a téli hideg elől. Októberre jellemző, hogy az éjszakák már hűvösek, így a rovarok ösztönösen keresik a melegebb, védettebb helyeket – például ablakkeretek, redőnytokok, szellőzők vagy apróbb falrepedések környékét.

poloskák
Poloskák és fagy. Tényleg működik?

Baranya vármegye éghajlata és növényzete – különösen a szőlő- és gyümölcsös területek – ideális élőhelyet biztosít ezeknek a rovaroknak. A mezőgazdasági területek közelsége miatt gyakran tapasztalják a vidéki és városi lakosok egyaránt, hogy szezon végén tömegesen húzódnak be a poloskák az ingatlanokba.

Az egyszerre kellemetlen és sokakat joggal idegesítő poloskák elleni védekezés legjobb módja a megelőzés: szúnyoghálók felszerelése és a rések tömítése. Ugyanis a poloskák meglepően kis nyílásokon is bejutnak, ezért érdemes szigetelni a nyílászárók melletti réseket, szellőzőket, falrepedéseket. Ugyancsak ajánlott lehet a redőnytokok kitakarítása, mivel ezek a rejtett zugok kedvelt búvóhelyei a rovaroknak.

Érdemes számításba venni továbbá a természetes poloska-riasztók alkalmazását is: ilyen levendula, a borsmenta és az ecetes víz is, ami bizonyítottan távol tartja a poloskákat. Ha már bejutottak, kellemetlen szaguk miatt ne nyomjuk össze a rovarokat, inkább porszívózzuk fel őket, majd ürítsük ki a porzsákot!

Fontos tudni ugyanakkor, hogy a poloskák nem veszélyesek, nem csípnek, nem harapnak, de jelenlétük rendkívül zavaró. Emellett az őszi időszakban búvóhelyet kereső példányok tavasszal ismét előkerülhetnek a lakásból, ha sikerül áttelelniük – ezzel újabb kellemetlenséget okozhatnak a lakóknak.

Poloskák és a fagy? Tény vagy hiedelem?

Lapunk egy széles körben elterjedt hiedelemmel kapcsolatban kereste meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot. A Dunántúli Napló arról érdeklődött a természetvédelmi szervezetnél, hogy tényleg végez-e az első fagy a poloskákkal, a kullancsokkal, valamint a parlagfűvel is. Komlós Attila, a DDNPI marketing és kommunikációs menedzserének válaszából kiderült, hogy egyszerre igen és nem.

Szavai szerint nem az első fagy, hanem a tartós hosszú időn keresztül tartó mínuszok ritkítják meg alaposan a rovarokat, tehát a poloskákat és a kullancsukat is. Elsősorban - tette hozzá a DDNPI munkatársa - a kifejlett példányok érzékenyek a fagyra. A sokak számára elviselhetetlen allergiás reakciókat okozó parlagfű esetében pedig egy "véletlen" egybeesés a széles körben elterjedt hiedelem alapja. Azaz, a fagy valóban végez a parlagfű növénnyel, amely azonban a fagyos időszak beköszöntére már jó ideje abbahagyta az allergén pollenjeinek szórását.

 

