Porból született újjá Szászvár legendás klubja

Megújult a szászvári Bányász Klub régi vizesblokkja, a Máza és Szászvár Nyugdíjas Alapítvány Magyar Falu Programra benyújtott, nyertes pályázatának köszönhetően. A Nonprofit Kft. vezetésével, helyi vállalkozók bevonásával 1,6 millió forintból újította fel részlegesen a vizes helyiségeket az önkormányzat.

Mindemellett a klub egyéb részei is megújultak: a nagyterem egy részét a MABOSZ 150 ezer forintos támogatásából festették ki és az iskolától kapott linóleum ad új burkolatot a helyiségnek. Érdekesség, hogy egy kis fotókiállítás is készült a felújított terembe, mely a régi bányászidőket mutatja be

- részletezte Vidák Krisztina, Szászvár polgármestere, megköszönve a támogatásokat és a bányászok önkéntes hozzájárulását a projekthez, valamint az önkormányzati dolgozók és helyi vállalkozók munkáját.