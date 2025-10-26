október 26., vasárnap

Tisztelgés a bányászok előtt

2 órája

Porból született újjá Szászvár legendás klubja

Wald Kata
Porból született újjá Szászvár legendás klubja

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: ironwas

Megújult a szászvári Bányász Klub régi vizesblokkja, a Máza és Szászvár Nyugdíjas Alapítvány Magyar Falu Programra benyújtott, nyertes pályázatának köszönhetően. A Nonprofit Kft. vezetésével, helyi vállalkozók bevonásával 1,6 millió forintból újította fel részlegesen a vizes helyiségeket az önkormányzat. 

Mindemellett a klub egyéb részei is megújultak: a nagyterem egy részét a MABOSZ 150 ezer forintos támogatásából festették ki és az iskolától kapott linóleum ad új burkolatot a helyiségnek. Érdekesség, hogy egy kis fotókiállítás is készült a felújított terembe, mely a régi bányászidőket mutatja be

 - részletezte Vidák Krisztina, Szászvár polgármestere, megköszönve a támogatásokat és a bányászok önkéntes hozzájárulását a projekthez, valamint az önkormányzati dolgozók és helyi vállalkozók munkáját. 

 

