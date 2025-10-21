Itt vannak az október 23-i programok, Baranyában rengeteg helyen megemlékeznek

október 21., kedd

Baranya városaiban és községeiben idén is közösen tisztelegnek az 1956-os forradalom hősei előtt. A következő napokban megemlékeznek a 1956. október 23. hőseiről, minden korosztály csatlakozhat kulturális és közösségi eseményekhez. Mutatjuk mik lesznek a programok október 23-a alkalmából.

Jusztin Levente

Már október 23 előtt is programokkal készülnek több településen. Pécsen a Pécsi Tudományegyetem október 22-én 11 órakor tart megemlékezést a Rákóczi úti belső udvarban, míg ugyanezen a napon 18 órakor a Pécsi Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség „Séta a hősökért” címmel szervez emlékmenetet a Dóm térről indulva. Harkányban október 22-én 17 órakor a Művelődési Ház ad otthont az ünnepi rendezvénynek, amely beszéddel, tanulói műsorral és fáklyás felvonulással zárul, a koszorúzásra az Ősparkban kerül sor. A programok október 23. hősei előtt tisztelegnek szerte Baranyában.

programok október 23 alkalmából: Pécs és Baranya is emlékezik
Programok október 23. alkalmából: a napokban Baranya számos településén megemlékeznek az október 23-i hősökről.  Fotó: MW

Programok október 23-án: Pécs mellett több helyszínen is megemlékeznek

A vármegyeszékhelyen másnap, október 23-án 17 órakor a 48-as téren kezdődik a városi ünnepség, ahol a Kodály Zoltán Gimnázium drámatagozatos diákjai mutatnak be előadást, majd Péterffy Attila polgármester mond beszédet. A program koszorúzással zárul, ezt követően 19 órakor a Kodály Központban Csík János és barátai „Adagio” című koncertjükön a magyar népzene és költészet találkozását hozzák el a közönségnek (e koncertre jegyvásárlás szükséges).

A teljesség igénye nélkül, tekintsük át Baranya egyéb programjait:

Szigetváron október 23-án 10 órakor a Zrínyi téri kegyeleti parkban tartanak ünnepi megemlékezést és koszorúzást. Ünnepi beszédet mond Dr. Vass Péter polgármester, a műsorban közreműködnek a Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola diákjai, a Tinódi Vegyeskar, a Zrínyi Miklós Fúvószenekar és a Zrínyi Gárda.

Komlón 10 órakor ünnepi műsor várja az emlékezőket a Komlói Kaptár Művelődési Központba. Az ünnepi beszéd után Németh János színművész ad elő verseket a forradalomról. Ezután koszorúzás kezdődik az 56-os Emlékkőnél, majd a Városház téri emléktáblánál

Pécsváradon október 23-án 10 órakor a Kossuth téren Gál Krisztián polgármester mond beszédet, míg Kozármislenyben ugyanezen a napon és időben a Templom térre várják a lakosokat közös főhajtásra. Vajszlón 15 órakor a Kodolányi János Múzeum udvarán tartják a megemlékezést, ahol az általános iskola diákjai működnek közre.

Baranya települései idén is egységes üzenetet közvetítenek: az 1956-os forradalom hőseinek bátorsága máig példát ad az összefogásra és a szabadság értékeinek megőrzésére.

 

