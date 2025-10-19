október 19., vasárnap

2 órája

Itt tényleg mindenki pécsi akart lenni!

Címkék#PTE#egyetem#diák

Új helyszínen, a Zsolnay Kulturális Negyedben rendezték meg október 17-én a Pécsi Tudományegyetem pályaválasztási fesztiválját, az Irány a PTE! Kultúrfesztet. Az eseményen több száz diák vett részt tanáraikkal, szüleikkel vagy barátaikkal.

Tóth Viktória

Az immár hatodik alkalommal megtarott Irány a PTE! Kultúrfeszten a Pécsi Tudományegyetem mind a tíz kara és 70 kitelepülő várta a látogatókat. A diákok személyesen ismerkedhettek a képzésekkel, kérdezhettek oktatóktól és hallgatóktól, és betekintést nyerhettek a pécsi egyetemi élet mindennapjaiba.

Zsolnay Negyed, Irány a PTE! Kultrfeszt
A Zsolnay Negyed adott othont idén az Irány a PTE! Kultrfesztnek
Fotó: Sándor Judit

Az érdeklődők tematikus terekben – TudásTér, KultúrTér, TermészetTér, TechTér, ÉletTér, KözösségiTér és JövőTér – fedezhették fel az egyes karokat és a partnerek kínálatát. A standoknál kísérletek, VR-bemutatók, kreatív műhelyek, sportprogramok és játékos feladatok várták a fiatalokat.

A TermészetTérben a Természettudományi Kar standjai látványos kísérletekkel és interaktív laborralal vonzották a diákokat, míg az ÉletTérben az orvos- és egészségtudományi karoknál akár sebvarrást és műtéti gyakorlatot is kipróbálhattak az érdeklődők – ez a terület idén is különösen népszerű volt.

A fesztiválon a színpad sem maradt üres, könnyed zenei produkciók, humoros beszélgetések és informatívelőadások színesítették a programot. A Major utcai kapunál DJ és a PTE Brass Band gondoskodott a hangulatról, miközben a látogatók kipróbálhatták a különféle sportokat, például húzódzkodást, súlyemelést, kosárlabdát, focit vagy pingpongot.

Itt tényleg mindenki pécsi akart lenni

Fotók: Sándor Judit

A szervezők pecsétgyűjtő játékot is indítottak, azok a diákok, akik legalább hat különböző standnál gyűjtöttek pecsétet, a következő héten értékes nyereményekért vehetnek részt a sorsoláson. Már csak ezért is érdemes volt részt venni a játékban.

– Engem az egészségügy érdekel a legjobban, ilyen irányban szeretnék továbbtanulni, ám azt, hogy pontosan milyen szakon azt még nem tudom. – mondta egy résztvevő diák.

Cégek, szervezetek az Irány a PTE! Kultúrfeszten

Az eseményen számos külösős kitelepülő is volt. Cégek, szervezetek mutatkoztak be, a képviselőjük pedig elmondta a diákoknak, hogy mivel foglalkoznak, milyen munkát lehet náluk végezni. Jelen volt például a Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium, a Körber Hungária Kft., a Magyar Honvédség, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet, a Diákhitel Központ Zrt. és a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány is.

