Itt tényleg mindenki pécsi akart lenni!

A szervezők pecsétgyűjtő játékot is indítottak, azok a diákok, akik legalább hat különböző standnál gyűjtöttek pecsétet, a következő héten értékes nyereményekért vehetnek részt a sorsoláson. Már csak ezért is érdemes volt részt venni a játékban.

– Engem az egészségügy érdekel a legjobban, ilyen irányban szeretnék továbbtanulni, ám azt, hogy pontosan milyen szakon azt még nem tudom. – mondta egy résztvevő diák.

Cégek, szervezetek az Irány a PTE! Kultúrfeszten

Az eseményen számos külösős kitelepülő is volt. Cégek, szervezetek mutatkoztak be, a képviselőjük pedig elmondta a diákoknak, hogy mivel foglalkoznak, milyen munkát lehet náluk végezni. Jelen volt például a Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium, a Körber Hungária Kft., a Magyar Honvédség, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet, a Diákhitel Központ Zrt. és a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány is.