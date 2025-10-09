október 9., csütörtök

A legjobb hazai egyetemek közé került a PTE

Nyilvánosságra hozta a legfrisebb, 2026-os egyetemi rangsorát a Times Higher Education – ismertette a hírt az Eduline.

Tóth Viktória
A portál részletezte, hogy a listába idén összesen 12 magyar egyetem került be. A világ legjobb egyetemeinek listáját, a THE rangsort öt fő terület alapján állítják össze. Ezek az oktatás, kutatási környezet, kutatási minőség, nemzetközi elismertség, ipari együttműködés. A 2026-os rangsorban a legmagasabb helyezést a Semmelweis Egyetem érte el, a Pécsi Tudományegyetem pedig a megtisztelő 5. helyre került. 

A legjobb magyar egytemek:

  1. Semmelweis Egyetem – 251-300.
  2. Óbudai Egyetem – 601-800.
  3. Eötvös Loránd Tudományegyetem – 801-1000.
  4. Debreceni Egyetem – 801-1000.
  5. Pécsi Tudományegyetem – 1001-1200.
  6. Szegedi Tudományegyetem – 1001-1200.
  7. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem – 1201-1500.
  8. Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – 1201-1500.
  9. Pázmány Péter Katolikus Egyetem – 1500+
  10. Széchenyi István Egyetem – 1500+
  11. Miskolci Egyetem – 1500+
  12. Pannon Egyetem – 1500+

 

