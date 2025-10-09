A legjobb hazai egyetemek közé került a PTE

A portál részletezte, hogy a listába idén összesen 12 magyar egyetem került be. A világ legjobb egyetemeinek listáját, a THE rangsort öt fő terület alapján állítják össze. Ezek az oktatás, kutatási környezet, kutatási minőség, nemzetközi elismertség, ipari együttműködés. A 2026-os rangsorban a legmagasabb helyezést a Semmelweis Egyetem érte el, a Pécsi Tudományegyetem pedig a megtisztelő 5. helyre került.

A legjobb magyar egytemek: