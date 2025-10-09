Rangsor
A legjobb hazai egyetemek közé került a PTE
Nyilvánosságra hozta a legfrisebb, 2026-os egyetemi rangsorát a Times Higher Education – ismertette a hírt az Eduline.
A portál részletezte, hogy a listába idén összesen 12 magyar egyetem került be. A világ legjobb egyetemeinek listáját, a THE rangsort öt fő terület alapján állítják össze. Ezek az oktatás, kutatási környezet, kutatási minőség, nemzetközi elismertség, ipari együttműködés. A 2026-os rangsorban a legmagasabb helyezést a Semmelweis Egyetem érte el, a Pécsi Tudományegyetem pedig a megtisztelő 5. helyre került.
A legjobb magyar egytemek:
- Semmelweis Egyetem – 251-300.
- Óbudai Egyetem – 601-800.
- Eötvös Loránd Tudományegyetem – 801-1000.
- Debreceni Egyetem – 801-1000.
- Pécsi Tudományegyetem – 1001-1200.
- Szegedi Tudományegyetem – 1001-1200.
- Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem – 1201-1500.
- Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – 1201-1500.
- Pázmány Péter Katolikus Egyetem – 1500+
- Széchenyi István Egyetem – 1500+
- Miskolci Egyetem – 1500+
- Pannon Egyetem – 1500+
