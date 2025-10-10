Csattanós válasz a károgóknak: ez a pécsi kórházfejlesztés már sínen van (VIDEÓ)

Újabb jelentős egészségügyi fejlesztés indul Pécsen: a kormány döntése alapján a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja kétmilliárd forintos támogatásban részesül a Regionális Komprehenzív Cerebro-, Kardio- és Perifériás Vaszkuláris Központ előkészítésére, azaz új Szív- és Érgyógyászati Centrum létrehozására. A PTE szívklinikája már kapacitásainak a végén van, ezért is lényeges csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében a támogatás azonnal és vissza nem térítendő formában áll az egyetem rendelkezésére.

Az jelenlegi PTE szívklinika a kapacitásainak a végén van

A fejlesztés célja, hogy egy olyan modern, komplex egészségügyi központ jöjjön létre Pécsem, amely az szív- és érrendszeri betegségek megelőzését, diagnosztikáját és gyógyítását egységes szakmai keretben biztosítja – a legkorszerűbb orvostechnológiai háttérrel.

Az új PTE szívcentrum a régiót szolgálja ki

Ez a döntés rendkívüli siker, hiszen azt jelenti, hogy a kormány felismerte a beruházás nemzeti jelentőségét, és egyértelműen a projekt mellé állt

– fogalmazott Cziráki Attila professzor, a Pécsi Tudományegyetem Szívgyógyászati Klinikájának igazgatója, a most megítélt kormánytámogatást a kiviteli tervek elkészítésére fordítják majd.

A professzor szerint a támogatás nemcsak az intézmény, hanem az egész Dél-Dunántúl lakosságának egészségügyi ellátását is új szintre emeli.

Cziráki Attila kiemelte: a projekt előkészítése során a klinika munkatársai és a város közössége is összefogott a közös célért.

– Hálásan köszönöm a pécsi polgárok támogatását és az orvoskollégák, egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját. A legnehezebb feladat azonban még előttünk áll: tovább kell dolgoznunk azért, hogy a beruházás megvalósuljon, és a legmodernebb eszközökkel felszerelt új központ jöhessen létre – mondta.

Együtt meg fogjuk valósítani. Legyen továbbra is közös szívügyünk Pécs!

– zárta gondolatait Cziráki Attila professzor.

A beruházás várhatóan az elkövetkező években valósul meg, és a tervek szerint az ország egyik legkorszerűbb kardiovaszkuláris centruma lesz. A fejlesztés nemcsak a betegellátást javítja, hanem kutatási és oktatási szempontból is új lehetőségeket nyit a Pécsi Tudományegyetem számára.

A beruházás támogatására indult el a Szívügyünk Pécs petíció, amelyhez egyre többen csatlakoznak. Az ügy mellé állt mások mellett Péterffy Attila pécsi polgármester, Takács Péter egészségügyi államtitkár, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke, Miseta Attila, a PTE rektora, valamint Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke is.