Felvonulnak

Címkék#verseny#Götz Attila#Fekete Özvegy#boszorkánytánc#robotshow#Pécsi Nemzeti Színház

Jusztin Levente
Rémisztő: így készülnek Sellyén a bulira!

Október 31-én ismét rendeznek Halloween alkalmából felvonulást Sellyén. A program 17 órakor dinósimogatással indul a Köztársaság téren, ahonnan 17:30-kor indul a felvonulás a fürdő előtti térre. A rendezvény házigazdája Götz Attila, a Pécsi Nemzeti Színház társulatának tagja lesz. A szervezők édességosztással is készülnek.

A programok között boszorkánytánc, robotshow és négyállomásos verseny is szerepel, a vállalkozó kedvűek pedig a „Fekete Özvegy” tematikájú labirintust is kipróbálhatják. A napot lézershow zárja 19:30-kor.

A helyszínen büfék működnek, 18 és 19 óra között forró teát kínálnak ingyenesen.

 

