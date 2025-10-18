október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kihívás

55 perce

Rémsétára várja a legbátrabbakat a baranyai település

Címkék#Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület#halloween party#program#gyerek

Wald Kata

Rémsétára várják a legbátrabbakat Szászváron – a Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület által szervezett bátorságpróbára Halloween Party előtti szombaton, október  25-én várják az érdeklődőket. A felhívás szerint a résztvevőknél jó ha van zseblámpa, fejlámpa, vagy bármi, amivel világítani lehet, és a szervezők javaslata szerint a megfelelő ruházat mellett a majrégatya is ajánlott. A 12 év alattiak szülői kísérettel vehetnek részt a programon, a rémséta a Bányász klub elől indul 18.30-kor. 

Az immár hagyományosnak számító Halloween party-t október 31-én tartják a szászvári Közösségi Házban. A résztvevőktől kérik, hogy a legszörnyűbb Halloween-i jelmezekben jelenjenek meg, a szigorúan csak 18 év felettieknek szánt bulin a fergeteges hangulatról Dj Pepe gondoskodik. 

A kisebbek se maradnak azonban Halloween-i program nélkül: október 26-án boszorkánykonyha, szörny diszkó, múmia tekerő verseny, és sok egyéb szórakozási lehetőségek várják a gyerekeket az újtelepi játszótéren.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu