Rémsétára várja a legbátrabbakat a baranyai település

Az immár hagyományosnak számító Halloween party-t október 31-én tartják a szászvári Közösségi Házban. A résztvevőktől kérik, hogy a legszörnyűbb Halloween-i jelmezekben jelenjenek meg, a szigorúan csak 18 év felettieknek szánt bulin a fergeteges hangulatról Dj Pepe gondoskodik.

A kisebbek se maradnak azonban Halloween-i program nélkül: október 26-án boszorkánykonyha, szörny diszkó, múmia tekerő verseny, és sok egyéb szórakozási lehetőségek várják a gyerekeket az újtelepi játszótéren.