55 perce
Rémsétára várja a legbátrabbakat a baranyai település
Rémsétára várják a legbátrabbakat Szászváron – a Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület által szervezett bátorságpróbára Halloween Party előtti szombaton, október 25-én várják az érdeklődőket. A felhívás szerint a résztvevőknél jó ha van zseblámpa, fejlámpa, vagy bármi, amivel világítani lehet, és a szervezők javaslata szerint a megfelelő ruházat mellett a majrégatya is ajánlott. A 12 év alattiak szülői kísérettel vehetnek részt a programon, a rémséta a Bányász klub elől indul 18.30-kor.
Az immár hagyományosnak számító Halloween party-t október 31-én tartják a szászvári Közösségi Házban. A résztvevőktől kérik, hogy a legszörnyűbb Halloween-i jelmezekben jelenjenek meg, a szigorúan csak 18 év felettieknek szánt bulin a fergeteges hangulatról Dj Pepe gondoskodik.
A kisebbek se maradnak azonban Halloween-i program nélkül: október 26-án boszorkánykonyha, szörny diszkó, múmia tekerő verseny, és sok egyéb szórakozási lehetőségek várják a gyerekeket az újtelepi játszótéren.