Különben jön a bírság

Jön a bekeményítés: bajba kerülhetnek a boltok, ha ezt nem teszik meg a vásárlóknak

Hiába nevetgéltek az eladók, kiderült, hogy nem tettek eleget a kötelességüknek. Reagált a kormányhivatal a nem működő REponttal kapcsolatos cikkünkre.

Bama.hu
Az üvegvisszaváltás bevezetése rengeteg pozitívumot hozott magával, ám akadnak nehézségek is.

Forrás: MW

Pár hete számoltunk be arról a kellemetlenségről, amely olvasónkat érte egy pécsi bevásárlóközpontban. Történt ugyanis, hogy többedmagával a szokásos bevásárló túrájára indult, és vitte magával a visszaváltandó üvegeket a REponthoz, amely a szupermarketnél található. Mindkét üvegvisszaváltó automata üzemképtelen volt, ezt egy-egy kihelyezett papírlap jelezte: 

Technikai okok miatt nem üzemel. Megértésüket köszönjük!.

 A Baranya Vármegyei Kormányhivatal reagált cikkünk kapcsán, a dolgozók ugyanis nem tettek eleget a kötelezettségeiknek. 

repont
A REpont nem működött, a vásárlók pórul jártak egy pécsi szupermarketben.
Forrás: Olvasói fotó

REpont balhé Pécsen: kötelező lett volna megoldaniuk a visszaváltást

Olvasónk története kapcsán elmesélte, hogy nem csak ő, de az összes többi, üvegekkel érkező vásárló is kénytelen volt zsákokkal a kezében lefolytatni a bevásárlás menetét: volt olyan idős néni, aki a nyugdíjas élelmiszer-utalvány előkeresését is egy kézzel oldotta meg a magával cipelt műanyag palackok miatt. Az eladók többször jót mosolyogtak ezen, mint akik nem tehetnek semmit az ügy érdekében − de nagyon is tehettek volna.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelezte lapunk felé, hogy az üzlet nem járt el rendeltetésszerűen.

A jogszabály ugyanis a 400 m2 feletti eladótérrel rendelkező élelmiszerboltok részére kötelezően írja elő palackvisszaváltó automata üzemeltetését. 

Az előírások szerint, ha a visszaváltó automata műszaki hibás, vagy nem tudja fogadni a visszaváltani kívánt dobozokat, palackokat, akkor a kereskedelmi egység köteles kézi átvétellel kezelni a visszaváltásra szánt termékeket, azaz az üzlet munkatársainál történő visszaváltással biztosítani azok folyamatos átvételét. A visszatérítés formája lehet készpénz vagy levásárolható utalvány. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kötelező visszaváltási rendszerbe tartozó termékeket a kézi visszaváltás során is csak akkor köteles az üzlet átvenni, ha azok teljesen épek, és jól olvasható vonalkóddal rendelkeznek.

A fogyasztóvédelem Pécs városában is fokozott ellenőrzéseket tart

A szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi. A fenntarthatósági szempontokat fókuszba helyező országos vizsgálat keretében jelenleg is folynak a visszaváltási díjjal kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések, amelyek eredményéről a későbbiekben tudunk beszámolni

 − árulta el a kormányhivatal.

 

