Látszik a fény az alagút végén – újraindulhat az utasszállítás a pécsi reptéren?
Úgy tűnik, hogy vannak biztató jelek, de egyelőre nem sokat árultak el.
Újraindulhat az utasszállítás Pécsről? Sejtelmes közleményt adott ki a Pécs-Pogány Repülőtér.
A közelmúltban számoltunk be arról, hogy a Fleet Air Internationallal kötött együttműködése miatt megnövekedett forgalomra lehet számítani a Pécs-Pogány Repülőtéren, ám az emberek leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy mikor indulhat újra a személyszállítás Pécsről.
A reptér most egy közleményben reagált, miszerint a cél, hogy az ATR72-es típus utasszállító változata is minél előbb megjelenhessen a pécsi repülőtéren.
