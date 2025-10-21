Látszik a fény az alagút végén – újraindulhat az utasszállítás a pécsi reptéren?

A közelmúltban számoltunk be arról, hogy a Fleet Air Internationallal kötött együttműködése miatt megnövekedett forgalomra lehet számítani a Pécs-Pogány Repülőtéren, ám az emberek leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy mikor indulhat újra a személyszállítás Pécsről.

A reptér most egy közleményben reagált, miszerint a cél, hogy az ATR72-es típus utasszállító változata is minél előbb megjelenhessen a pécsi repülőtéren.