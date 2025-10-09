VIDEÓN a Baranya felett alacsonyan szálló katonai gép, a fákat is súrolta

A katonai repülőgép Kecskemétről jött Baranya irányába

Zsolt, aki Szentlőrinc felett látta elhaladni a gépet − és a Flightradaron is követte azt − arról számolt be lapunknak, hogy a gép vélhetően Kecskeméten szállt fel, és egy KC-390-es katonai szállítóról van szó, elmondása szerint lehetséges, hogy bizonyos műszerek tesztelése miatt kellett ilyen alacsonyan haladnia, közel a földhöz. Csaba nevű olvasónk Molványhíd térségében vette videóra a hatalmas repülőgépet.