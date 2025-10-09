október 9., csütörtök

Félelmetes látvány volt

1 órája

VIDEÓN a Baranya felett alacsonyan szálló katonai gép, a fákat is súrolta

Címkék#hadgyakorlat#repülő#Kecskemét

Ijesztő felvétel került elő a mai, Baranya felett elhúzó katonai gépről, ami mintha először zuhanna a föld felé, majd iránytvált. Olvasónk érdekes teóriával állt elő a repülőgép kapcsán.

Bama.hu

Ahogy arról a csütörtöki nap folyamán már beszámoltunk, egy katonai gép húzott el meglehetősen alacsonyan Baranya vármegye felett, olvasóink több helyen is látták és rögzítették is a félelmetes jelenséget. A repülőgép vélhetően a hazánkban jelenleg is zajló nagyszabású hadgyakorlat miatt rója az eget. 

katonai repülőgép
Félelmetes látványt nyújtott az alacsonyan elhúzó katonai repülőgép Baranya egén. Forrás: Olvasói fotó

A katonai repülőgép Kecskemétről jött Baranya irányába

Zsolt, aki Szentlőrinc felett látta elhaladni a gépet − és a Flightradaron is követte azt − arról számolt be lapunknak, hogy a gép vélhetően Kecskeméten szállt fel, és egy KC-390-es katonai szállítóról van szó, elmondása szerint lehetséges, hogy bizonyos műszerek tesztelése miatt kellett ilyen alacsonyan haladnia, közel a földhöz. Csaba nevű olvasónk Molványhíd térségében vette videóra a hatalmas repülőgépet.

