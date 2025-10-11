Mérföldkőhöz érkezett a Pécs-Pogány Repülőtér – mi lesz az utasszállítással?

Mérföldkőhöz érkezett a Pécs–Pogány Repülőtér: hivatalosan is a Fleet Air International áruszállító flottájának bázisa lett. Az első repülőgép már megérkezett, és a közeljövőben a flotta további tagjai is követik – ez azonban még csak a kezdet. A Fleet Air International ATR72-200 típusú repülőgépei 8,3 tonna teherbírással rendelkeznek, így alkalmasak időérzékeny szállítmányok, veszélyes áruk és sürgős gyógyszerküldemények célba juttatására.

A Pécs-Pogány Repülőtér továbbra sem bonyolít személyszállítást.

Forrás: MW

Fejlődik a repülőtér, de nem úgy, ahogy szeretnénk

A tervek szerint néhány hónapon belül a repülőtér műszaki részlege is új feladatot kap: itt kezdődik meg az ATR72-200-as típusú gépek karbantartása. A fejlesztés révén a Pécs–Pogány Repülőtér nemcsak átrepülő gépek állomása lesz, hanem valódi otthona is a Fleet Air International flottájának. Ez azonban továbbra sem az a hír, amelyre a leendő utasok várnak: a pécsieknek ugyanis még mindig csak Ferihegyről van lehetőségük utazni.

Megfizethető, olcsó repülőjegy, sűrű járatok és sok-sok úticél – erre vágynak a pécsiek

A Pécs-Pogány Repülőtér a közösségi oldalán adott tájékoztatást a Fleet Air Internationallal kötött egyeszségről, a kommentelők azonban egybehangzóan jelezték, nem ilyen hírekre várnak, hanem arra, hogy mikor indul újra a személyszállítás a pécsi reptéren.

Fontos módosítások a Liszt Ferenc Repülőtéren: változott a reptéri parkolás

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 2025. május 1-től megváltozott a ferihegyi parkolás. Az ingyenes behajtás egyszer 5 percre engedélyezett, a második behajtás pedig 5 percen belüli várakozás esetén 700 forintra, a 6. perctől 4.000 forintra módosul. A baranyaiak viszont a legjobban annak örülnének, ha közvetlenül Pécsről utazhatnának a világ egzotikus tájaira, nagyvárosaiba.