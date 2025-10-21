Rohamosan apad a Duna: Mohácsnál egy méter alá is eshet a vízszint

október 21., kedd

A hajózás szempontjából kritikus 150 centiméter alá csökkent a vízszint a Dunán Mohácsnál, s a folyó az előrejelzés szerint tovább apad.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)

Gyakorlatilag évek óta jellemzően alacsony volt a Duna vízszintje, olyannyira, hogy sokszor a a személy- és teherhajók forgalmát is zavarta, olykor el is lehetetlenítette. Amióta mérik, még soha nem volt olyan alacsony a folyó vízállása, mint 2018-ban, aminek az oka a csapadékszegény időjárás volt.
Akkor egyre-másra dőltek meg a negatív csúcsok, Mohácsnál azóta 55 centiméter számít az új kisvízi rekordnak. Az elmúlt napok során egy kisebb árhullám vonult le a folyón, azonban a víznek nincs utánpótlása.

Az előrejelzések szerint a vízszint csökkenése Mohácsnál is tovább tart, olyannyira, hogy már másfél méter alá esett. Hétfőn 134 centis vizet mértek, jövő szombaton pedig a vízállás az előrejelzés szerint alig haladja meg az egy métert. Ahhoz, hogy emelkedjen a vízhozam, csapadékra lenne szükség, ennek kapcsán azonban fontos tudni, hogy ha Magyarországon esik is az eső, az csak a Zala és a Zagyva szempontjából számít. Minden más folyónál - így a Duna esetében is - a külföldi vízgyűjtő területen lehullott csapadék a mérvadó.

 

