október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rosta Endre

18 perce

Csaknem 41 ezren követik a busómaszkfaragó horgászt

Címkék#Rosta Endre#Baranya Vármegyei Prima-díj#Busó Fishing#iparművész

A Mohácsi Busóudvar vezetője, a baranyai Prima-díjjal is kitüntetett busómaszkfaragó szenvedélyes pergetőhorgászként szabadideje jelentős részét a Dunán tölti és egy tekintélyes online horgászközösség adminisztrátora, házigazdája is egyben. Következő portrénkban Rosta Endre a széles nyilvánosság előtt kevésbé ismert oldalát mutatjuk be.

Munkatársunktól
Csaknem 41 ezren követik a busómaszkfaragó horgászt

A 2023-ban Baranya Vármegyei Prima-díjjal is kitüntetett Rosta Endre, busóálarc-busómaszk készítő népi iparművész életének kisgyermekkora óta szerves része a mohácsi sokacok tavaszváró-tavaszköszöntő ünnepe a Busójárás, illetve az e néphagyományhoz kötődő tevékenység. Ifjú korában rendszeresen részt vett az Englert Antal és Antal Zoltán népi iparművészek által vezetett foglalkozásokon, ahol nemcsak a maszkfaragás alapfogásait sajátította el, hanem egyre többet ismert meg a rendkívül érdekes – évszázadokra visszatekintő – néphagyományról. 2004-ben nyitotta meg önálló maszkfaragó műhelyét, amit egy garázsból alakított ki. Három évvel később saját látványműhelyt nyitott Mohácson, majd a Duna-parti városban 2013-ben megnyitott egyedülálló látványosság, a Busóudvar vezetője lett.

Rosta Endre az egyik zsákmányával
Rosta Endre életre szóló szenvedélye a horgászat

Rosta Endre egyre népszerűbb a neten

A busómaszkokon és a busójáráson kívül van azonban egy másik, szorosan Mohácshoz kapcsolódó tevékenység, amellyel kapcsolatban egyre gyakrabban merül fel a neve: ez pedig a dunai horgászat. Nem olyan régen lapunk is beszámolt fantasztikus süllőfogásáról: egy több mint 10 kilós, hatalmas egyedet sikerült csónakjába terelnie még szeptember legelején. A kapitális példány néhány gyors fotó után természetesen visszanyerte szabadságát. Az erről készült felvételeket Tiktok-csatornáján, a Busó Fishingen osztotta meg a szenvedélyes pergetőhorgász. Online közösségeinek több ezer, több tízezer követője van, 

  • a Facebookon 3400
  • a Tiktokon pedig már csaknem 41 ezer.

És mindez nem is csoda, ugyanis a Busó Fishing rendszeresen ad hírt a komoly kihívást jelentő dunai horgászat eredményeiről, a barátok, csoporttagok szép, gyakran kiemelkedő fogásairól, valamint a megfogni kívánt halfajok becserkészésének legjobb módszereiről és annak eszközeiről is. Ebben a roppant hasznos ismeretterjesztésben Endre, ahogy barátai szólítják, Endi állandó társa jóbarátja Várda Csaba, a helyi Blinker horgászbolt tulajdonosa, aki szintén számos kapitális süllő- és harcsafogással, illetve több évtizedes tapasztalattal is büszkélkedhet.

A teljesség igénye nélkül a csatornán bemutattak már igazán a Dunára igazán való pergetőbotokat, az évszaknak és adott horgászati módnak leginkább megfelelő fogósműcsalikat, például a olyan gumihalakat, amelyek a darabosabb süllők kedvencei. Esett szó már a csatornán a célzott busahorgászatról, annak legmodernebb módszereiről, szerelékeiről is.

 

Rosta Endre sokat tesz a horgászbarátságokért

A Busó Fishing ugyancsak visszatérő eleme, amikor Endre barátait, ismerőseit látja vendégül általában több alkalmas csónakos dunai pecára, amelyeken a szerencsésekkel megismerteti a féltve őrzött, kiváló haltartóképességgel rendelkező pályáit is, így segítve hozzá őket a hőn áhított fogáshoz. Egy ilyen csónakos peca vendége volt szintén pergetőhorgász munkatársunk is, aki a horgászbarátságok nagykövetének meghívására szállhatott vízre Endrével két alkalommal is, Próbálkozásaikat az első - igen jó hangulatú és roppant tanulságos "betli" után a második estén már siker koronázta. Néhány kisebb őnhal mellett egy igazi, konyhára való méretű süllő is megörvendeztette az elszánt pergetőket.

A semmihez sem hasonlítható dunai horgászatba és a lenyűgöző ártéri világba is betekintést nyújtó csatorna azonban humorban sem szenved hiányt. Ahogy a legújabb Tiktok-trendek is szinte azonnal megjelennek a csatornán. Endre csöppet sem idegenkedik az olyan legújabb alkalmazások kiaknázásáról, mint az AI. Így kerülhetett egy teljes busóruhába öltöztetett horgász a mohácsi Duna városi szakaszára, háttérben a már elkészült új Duna-híddal, kezében az elmaradhatatlan harcsafogással.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu