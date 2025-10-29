Csaknem 41 ezren követik a busómaszkfaragó horgászt

A 2023-ban Baranya Vármegyei Prima-díjjal is kitüntetett Rosta Endre, busóálarc-busómaszk készítő népi iparművész életének kisgyermekkora óta szerves része a mohácsi sokacok tavaszváró-tavaszköszöntő ünnepe a Busójárás, illetve az e néphagyományhoz kötődő tevékenység. Ifjú korában rendszeresen részt vett az Englert Antal és Antal Zoltán népi iparművészek által vezetett foglalkozásokon, ahol nemcsak a maszkfaragás alapfogásait sajátította el, hanem egyre többet ismert meg a rendkívül érdekes – évszázadokra visszatekintő – néphagyományról. 2004-ben nyitotta meg önálló maszkfaragó műhelyét, amit egy garázsból alakított ki. Három évvel később saját látványműhelyt nyitott Mohácson, majd a Duna-parti városban 2013-ben megnyitott egyedülálló látványosság, a Busóudvar vezetője lett.

Rosta Endre életre szóló szenvedélye a horgászat

Rosta Endre egyre népszerűbb a neten

A busómaszkokon és a busójáráson kívül van azonban egy másik, szorosan Mohácshoz kapcsolódó tevékenység, amellyel kapcsolatban egyre gyakrabban merül fel a neve: ez pedig a dunai horgászat. Nem olyan régen lapunk is beszámolt fantasztikus süllőfogásáról: egy több mint 10 kilós, hatalmas egyedet sikerült csónakjába terelnie még szeptember legelején. A kapitális példány néhány gyors fotó után természetesen visszanyerte szabadságát. Az erről készült felvételeket Tiktok-csatornáján, a Busó Fishingen osztotta meg a szenvedélyes pergetőhorgász. Online közösségeinek több ezer, több tízezer követője van,

a Facebookon 3400

a Tiktokon pedig már csaknem 41 ezer.

És mindez nem is csoda, ugyanis a Busó Fishing rendszeresen ad hírt a komoly kihívást jelentő dunai horgászat eredményeiről, a barátok, csoporttagok szép, gyakran kiemelkedő fogásairól, valamint a megfogni kívánt halfajok becserkészésének legjobb módszereiről és annak eszközeiről is. Ebben a roppant hasznos ismeretterjesztésben Endre, ahogy barátai szólítják, Endi állandó társa jóbarátja Várda Csaba, a helyi Blinker horgászbolt tulajdonosa, aki szintén számos kapitális süllő- és harcsafogással, illetve több évtizedes tapasztalattal is büszkélkedhet.