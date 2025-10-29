44 perce
Csaknem 41 ezren követik a busómaszkfaragó horgászt
A Mohácsi Busóudvar vezetője, a baranyai Prima-díjjal is kitüntetett busómaszkfaragó szenvedélyes pergetőhorgászként szabadideje jelentős részét a Dunán tölti és egy tekintélyes online horgászközösség adminisztrátora, házigazdája is egyben. Következő portrénkban Rosta Endre a széles nyilvánosság előtt kevésbé ismert oldalát mutatjuk be.
A 2023-ban Baranya Vármegyei Prima-díjjal is kitüntetett Rosta Endre, busóálarc-busómaszk készítő népi iparművész életének kisgyermekkora óta szerves része a mohácsi sokacok tavaszváró-tavaszköszöntő ünnepe a Busójárás, illetve az e néphagyományhoz kötődő tevékenység. Ifjú korában rendszeresen részt vett az Englert Antal és Antal Zoltán népi iparművészek által vezetett foglalkozásokon, ahol nemcsak a maszkfaragás alapfogásait sajátította el, hanem egyre többet ismert meg a rendkívül érdekes – évszázadokra visszatekintő – néphagyományról. 2004-ben nyitotta meg önálló maszkfaragó műhelyét, amit egy garázsból alakított ki. Három évvel később saját látványműhelyt nyitott Mohácson, majd a Duna-parti városban 2013-ben megnyitott egyedülálló látványosság, a Busóudvar vezetője lett.
Rosta Endre egyre népszerűbb a neten
A busómaszkokon és a busójáráson kívül van azonban egy másik, szorosan Mohácshoz kapcsolódó tevékenység, amellyel kapcsolatban egyre gyakrabban merül fel a neve: ez pedig a dunai horgászat. Nem olyan régen lapunk is beszámolt fantasztikus süllőfogásáról: egy több mint 10 kilós, hatalmas egyedet sikerült csónakjába terelnie még szeptember legelején. A kapitális példány néhány gyors fotó után természetesen visszanyerte szabadságát. Az erről készült felvételeket Tiktok-csatornáján, a Busó Fishingen osztotta meg a szenvedélyes pergetőhorgász. Online közösségeinek több ezer, több tízezer követője van,
- a Facebookon 3400
- a Tiktokon pedig már csaknem 41 ezer.
És mindez nem is csoda, ugyanis a Busó Fishing rendszeresen ad hírt a komoly kihívást jelentő dunai horgászat eredményeiről, a barátok, csoporttagok szép, gyakran kiemelkedő fogásairól, valamint a megfogni kívánt halfajok becserkészésének legjobb módszereiről és annak eszközeiről is. Ebben a roppant hasznos ismeretterjesztésben Endre, ahogy barátai szólítják, Endi állandó társa jóbarátja Várda Csaba, a helyi Blinker horgászbolt tulajdonosa, aki szintén számos kapitális süllő- és harcsafogással, illetve több évtizedes tapasztalattal is büszkélkedhet.
A teljesség igénye nélkül a csatornán bemutattak már igazán a Dunára igazán való pergetőbotokat, az évszaknak és adott horgászati módnak leginkább megfelelő fogósműcsalikat, például a olyan gumihalakat, amelyek a darabosabb süllők kedvencei. Esett szó már a csatornán a célzott busahorgászatról, annak legmodernebb módszereiről, szerelékeiről is.
Rosta Endre sokat tesz a horgászbarátságokért
A Busó Fishing ugyancsak visszatérő eleme, amikor Endre barátait, ismerőseit látja vendégül általában több alkalmas csónakos dunai pecára, amelyeken a szerencsésekkel megismerteti a féltve őrzött, kiváló haltartóképességgel rendelkező pályáit is, így segítve hozzá őket a hőn áhított fogáshoz. Egy ilyen csónakos peca vendége volt szintén pergetőhorgász munkatársunk is, aki a horgászbarátságok nagykövetének meghívására szállhatott vízre Endrével két alkalommal is, Próbálkozásaikat az első - igen jó hangulatú és roppant tanulságos "betli" után a második estén már siker koronázta. Néhány kisebb őnhal mellett egy igazi, konyhára való méretű süllő is megörvendeztette az elszánt pergetőket.
A semmihez sem hasonlítható dunai horgászatba és a lenyűgöző ártéri világba is betekintést nyújtó csatorna azonban humorban sem szenved hiányt. Ahogy a legújabb Tiktok-trendek is szinte azonnal megjelennek a csatornán. Endre csöppet sem idegenkedik az olyan legújabb alkalmazások kiaknázásáról, mint az AI. Így kerülhetett egy teljes busóruhába öltöztetett horgász a mohácsi Duna városi szakaszára, háttérben a már elkészült új Duna-híddal, kezében az elmaradhatatlan harcsafogással.