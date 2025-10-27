Szabadidő
1 órája
Sakk és matt a Harkányi Strandfürdőben
Elkészült a sakkrészleg a harkányi strandfürdőben. A fürdő tájékoztatása szerint várnak minden tanulni vagy játszani vágyó sportembert.
A legbátrabbak, a legügyesebbek ajándékban is részesülhetnek. A sakkszobával tovább bővült a szabadidős játéklehetőség a fürdőben, így a lengőteke vagy a ping-pong mellett már a szellemi sportnak is hódolhatnak a látogatók.
