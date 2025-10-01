Schubert Olívia személyében baranyai elnöke lehet az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának

Az elnökválasztásra 2025. október 25-én az olaszországi (dél-tiroli) Bolzanoban kerül sor, közölte az MNOÖ. Ebből az alkalomból idézzük fel 2018-ban vele készített interjúnkat, amit akkor az MNOÖ frissen megválasztott elnökeként adott lapunknak.

Az önkormányzat közlése szerint Schubert Olívia hosszú évek óta szoros együttműködésben dolgozik a FUEN-nel és annak tagszervezeteivel. Meggyőződése, hogy a kisebbségek nem csupán nyelvük, hagyományaik és kultúrájuk őrzői, hanem hidat képeznek a nemzetek között, és ezzel döntő szerepet játszanak Európa békéjének, demokráciájának és összetartásának erősítésében.

A FUEN e törekvések legfontosabb mozgatórugója. Elnökként célom, hogy növeljük politikai súlyunkat, következetesen továbbvigyük a Minority SafePack Initiative (MSPI) célkitűzéseit az Európai Unióban, és hosszú távon biztosítsuk a szervezet működésének alapjait - hangsúlyozta a jelölt.

Kiemelten fontosnak tartja a kisebbségek érdekképviseletének erősítését a nemzeti és nemzetközi partnerekkel való még szorosabb együttműködésen keresztül. Emellett folytatni kívánja az MSPI céljainak képviseletét, többek között az Európai Parlament kisebbségi frakcióközi munkacsoportjával való kooperáció révén, valamint kezdeményezné egy kisebbségi ügyekkel foglalkozó tanácsadó testület létrehozását az Európai Bizottság mellett. Ugyancsak kulcsfontosságú számára a FUEN működésének hosszú távú biztonsága: a stabil pénzügyi háttér, a jól felkészült szakmai csapat, a jogi és technikai támogatás, a fiatal generáció bevonása és a nyilvánosságban való erőteljes jelenlét.