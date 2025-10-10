október 10., péntek

Sokakra számítanak

2 órája

Segítenél a véreddel? - Ezeken a helyeken teheted meg

Az Országos Vérellátó Szolgálat közzé tette a jövő héten fogadó baranyai véradó helyek listáját: 

  • Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) október 13. 08:00 - 13:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 13. 08:00 - 15:00
  • Komló, Komló (Eszperantó tér 1.) október 13. 14:30 - 17:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 14. 08:00 - 15:00
  • Dunaszekcső, DUNASZEKCSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ (Kossuth L. u. 33.) október 14. 14:00 - 17:00
  • Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) október 15. 08:00 - 13:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 15. 08:00 - 15:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 16. 08:00 - 18:00
  • Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) október 16. 10:00 - 17:00
  • Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) október 17. 08:00 - 11:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 17. 08:00 - 15:00
  • Szigetvár, Zrínyi Miklós Gimnázium Szigetvár (Szecsődi Máté u. 2.) október 17. 09:00 - 11:30
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) október 18. 08:00 - 12:00

 

