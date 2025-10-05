október 5., vasárnap

Konferencia

1 órája

Miért lázad minden tini? – Meglepő válaszokat adnak Pécsen

A felnőtté válás útjai címmel rendeznek konferenciát Pécsett. A serdülőkorral kapcsolatos témákat járják körül a szakemberek, minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezvényre.

Wald Kata

A felnőtté válás útjai címmel kerül megrendezésre október 9-én a Lelki Egészség Világnapja alkalmából egy konferencia a Lélektér Ifjúságsegítő Alapítvány szervezésében. Az Ifjúsági Lelki Elsősegély pécsi telefonszolgálatát működtető szervezet célja a fiatalok lelki egészségének védelme és az öngyilkosság-megelőzés. A 137 00 telefonszámon bárkinek segítenek. Aki problémákkal küzd, hétfőtől péntekig 17-21 óra között ingyen hívhatja a lelki segély vonalat, ami eredetileg a fiatalok számára jött létre 2008-ban. A serdülőkort, a kamasz korosztályt érintő témákkal azért szeretnének részletesebben is foglalkozni, hogy a generációk közötti szakadékot csökkentsék, és segítsék a fiatalokkal kapcsolatban lévőkön keresztül a felnőtté válás rögös útját könnyebbé tenni.

serdülőkor konferencia
A serdülőkorral kapcsolatos témákról tartanak konferenciát

A konferencia október 9-én 14.30-tól kezdődik a Civil Közösségek Házában. A https://ifjusagi-lelkisegely.hu/konferencia.php oldalon kell regisztrálni a részvételhez! Az alapítvány minden érdeklődőt szeretettel vár, különösen ajánlják szülők, nagyszülők és pedagógusok számára, továbbá minden olyan szakembernek, akik tinédzserekkel foglalkoznak.

A serdülőkor családra gyakorolt hatásai is szóba kerülnek 

A program sokféle témát érint, és különböző szakterületről érkeznek az előadók. 14.30-kor Csirke Viktória pszichológus előadásával kezdődik a rendezvény,  "Gyorstalpaló a serdülőkorról" címmel. Őt követi Trixlerné dr. Szabó Zsuzsanna pszichoterapeuta szakorvos, családterapeuta, aki a serdülőkor családi rendszerre gyakorolt hatásairól fog beszélni, milyen az, amikor a változás mindenkit érint. Prof. dr. Csábi Györgyi gyermek-és ifjúságpszichiáter, egyetemi tanár a serdülőket érintő leggyakoribb pszichés problémákról tart előadást. Rövid szünet után dr. Mitrovics Zoltán szociális munkás, jogász "Felnőtté válás a társadalom peremén" címmel fog beszélni arról, milyen szegénységben, gyermekotthonban vagy éppen a börtönben megélni a serdülőkort.

Dr. Zalay Szabolcs oktatáskutató, a Leőwey Klára Gimnázium igazgatója "A serdülőkhöz igazodó 21. századi pedagógiai módszerek - A hős titkos útja - harc az erőkkel és önmagunkkal" címmel tart előadást, őt pedig dr. Glózer Rita médiakutató, tanszékvezető egyetemi docens követi, aki a serdülők online világába kalauzolja el a résztvevőket, de nem a veszélyekről, hanem a kreatív lehetőségekről és az önmegvalósításról fog szólni az előadása.

A résztvevők érkezeskor apró ajándékot választhatnak, és a szünetben frissítővel kínálnak mindenkit. A Matro Kft. és a Corrigia Zrt. támogatja a rendezvényt, és az alapítvány köszöni a résztvevők adományát is.

 

