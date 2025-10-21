október 21., kedd

Keresik az év legtehetségesebb siklósi fiatalját, 100 ezer forint ütheti a markát

A Siklósi Gyémánt Díj elnevezésű kitüntetéssel a település legtehetségesebb fiataljait ismerik el évről évre. Siklós Város Önkormányzatának képviselő-testülete idén is várja a javaslatokat.

Tóth Viktória

Az önkormányzati kitüntetést azok a siklósi kötődésű,  középfokú vagy felsőoktatásban tanuló diákok kaphatják meg, akik kimagasló tanulmányi, kulturális, művészeti eredményt értek el, akár országos, akár nemzetközi szinten. A kitüntetéssel az önkormányzat célja, hogy példaként állítsa azokat a fiatalokat, akik szorgalmukkal és tehetségükkel öregbítik a város hírnevét – számolt be róla az önkormányzat.

Siklós
Díjazzák a siklósi fiatalokat (illusztráció). Fotó: Löffler Péter

A Siklósi Gyémánt Díj várományosai

A Siklósi Gyémánt Díjból évente csak egy adományozható, megosztva nem ítélhető oda. A díjazott oklevelet, díszplakettet és bruttó 100.000 forintos pénzjutalmat vehet át. A javaslatokat 2025. november 15-ig lehet eljuttatni Siklós város jegyzőjéhez postai úton vagy e-mailben a [email protected] címre. A borítékon vagy az elektronikus levél tárgyában kérik feltüntetni: „Siklósi Gyémánt Díj”.

Fontos, hogy a javaslat egyértelműen tartalmazza, hogy a jelölt megfelel a díj odaítélésének feltételeinek. A beérkezett javaslatokat egy bizottság bírálja el, a döntést pedig a képviselő-testület hozza meg a decemberi átadást megelőző ülésén.

 

