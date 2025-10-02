Rég várt, 600 milliós fejlesztés valósult meg Siklóson

Az átadó eseményen Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke azt hangsúlyozta, hogy Siklóson a Matty felé vezető út újult meg több szakaszon és a pécsi agglomerációban is több fontos szakaszt újított fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Siklóson mintegy 600 millió forintból, Baranyában pedig 5,5 milliárd értékben valósultak meg útfelújítások.

A kormánypárti politikus köszöntőjében kiemelte, azt is, hogy Baranyában a vármegyei fejlesztési keretből az elmúlt években több mint 5,5 milliárd forintot fordítottunk útfelújításokra. A mostani fejlesztési ciklusban pedig 8 milliárd forintból újulnak meg sokak által használt forgalmas útszakaszok. Őri László emlékeztetett arra is, hogy számos nagy infrastrukturális beruházás zajlott és zajlik Baranyában, köztük az új mohácsi Duna-híd építése, valamint az M6-os autópálya meghosszabbítása.

Riegl Gábor, Siklós polgármestere a most átadott, 600 millió forintból megvalósított beruházás volumenét úgy érzékeltette, hogy a dél-baranyai város ezt csupán saját forrásaiból 9-10 év alatt tudta volna felújítani, ugyanis erre a célra az önkormányzatnak évente mintegy 50-60 milli ó forint áll rendelkezésére.

Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató-helyettese a többi között arról beszélt hogy Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) országosan több mint 156 milliárd forintból végzi a négy- és öt számjegyű utak felújítását. Baranyában a jelen projekt keretein belül 2,7 milliárd forintból, öt szakaszon több mint 10,7 kilométernyi utat újítottak fel. A burkolat-megrősítés mellett, minden a helyszíneken érintett létesítmények, köztük a buszmegállók, hidak és vízelvezetési rendszerek is megújulnak - részletezte. Mikesz Csaba kitért arra is, hogy két újabb program keretein belül nyolc további baranyai útszakasz fog megújulni.

Hoppál Péter, a felújítások egy részével érintett körzet fideszes országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta: a kormányzat azt a célkitűzést fogalmazta meg az elmúlt, hogy "most a vidék jön". A vidék Magyarországán élő emberek elvárásai között első helyen szerepel az utak és járdák felújítása - fűzte hozzá, megjegyezve, hogy a szocialista kormányok annak idején 800 kilométer autópálya megépítését ígérték, amiből 2002 és 2010 kevesebb 100 kilométer meg.

Kormányzásunk elmúlt 10 évében viszont megépült a 800 kilométer autópálya

- hangoztatta az országgyűlési képviselő, aki egyúttal azt is sürgette, hogy Magyarország maradéktalanul kapja meg a neki járó uniós forrásokat, amelyeket a siklósihoz hasonló beruházásokra fordítanak. Hoppál Péter gyalázatnak nevezte, hogy "valakik" politikai alapon azon dolgoznak, hogy ezt a forrást a magyar emberek ne kapják meg.

Útfelújítások Siklóson túl

Nagy Csaba, Nyugat-Baranya fideszes országgyűlési képviselője méltatta a projektben oroszlánrészt vállaló Magyar Közút elmúlt 10-15 évben tapasztalható, - ahogy fogalmazott - "egyértelmű szakmai és műszaki fejlődését". Felsorolása szerint körzetében négy útszakasz újult meg: a siklósi beruházáson túl Oroszló és Szentlőrinc között egy 2640 méteres, Siklós és Drávaszabolcs között 955 méteres, Szentegátpusztán egy 1500 méteres szakasz újúlt meg. A honatya jelezte: dolgoznak azon, hogy a szabadszentkirályi és zsibóti bekötőút felújítása, drávaszabolcsi út folytatása is a közeljövőben el tudjon indulni.

