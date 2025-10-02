október 2., csütörtök

Baranyában pedig 5,5 milliárd értékben

1 órája

Rég várt, 600 milliós fejlesztés valósult meg Siklóson

Címkék#útszakasz#projekt#autópálya#Magyarország

Átadták csütörtökön a siklósi Baross Gábor utca kórháztól Postaszállásig tartó felújított útszakaszt, valamint a Széchenyi utcának a Szegfű utcától az elkerülő útig, a villányi csomópontig tartó, ugyancsak megújult szakaszát is. Siklóson mintegy 600 millió forintból, Baranyában pedig 5,5 milliárd értékben valósultak meg útfelújítások.

Bama.hu
Rég várt, 600 milliós fejlesztés valósult meg Siklóson

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Sergii_Petruk

Az átadó eseményen Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke azt hangsúlyozta, hogy Siklóson a Matty felé vezető út újult meg több szakaszon és a pécsi agglomerációban is több fontos szakaszt újított fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Siklóson
Siklóson mintegy 600 millió forintból, Baranyában pedig 5,5 milliárd értékben valósultak meg útfelújítások.

A kormánypárti politikus köszöntőjében kiemelte, azt is, hogy Baranyában a vármegyei fejlesztési keretből az elmúlt években több mint 5,5 milliárd forintot fordítottunk útfelújításokra. A mostani fejlesztési ciklusban pedig 8 milliárd forintból újulnak meg sokak által használt forgalmas útszakaszok. Őri László emlékeztetett arra is, hogy számos nagy infrastrukturális beruházás zajlott és zajlik Baranyában, köztük az új mohácsi Duna-híd építése, valamint az M6-os autópálya meghosszabbítása.

  • Riegl Gábor, Siklós polgármestere a most átadott, 600 millió forintból megvalósított beruházás volumenét úgy érzékeltette, hogy a dél-baranyai város ezt csupán saját forrásaiból 9-10 év alatt tudta volna felújítani, ugyanis erre a célra az önkormányzatnak évente mintegy 50-60 millió forint áll rendelkezésére.
  • Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató-helyettese a többi között arról beszélt hogy Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) országosan több mint 156 milliárd forintból végzi a négy- és öt számjegyű utak felújítását. Baranyában a jelen projekt keretein belül 2,7 milliárd forintból, öt szakaszon több mint 10,7 kilométernyi utat újítottak fel. A burkolat-megrősítés mellett, minden a helyszíneken érintett létesítmények, köztük a buszmegállók, hidak és vízelvezetési rendszerek is megújulnak - részletezte. Mikesz Csaba kitért arra is, hogy két újabb program keretein belül nyolc további baranyai útszakasz fog megújulni.
  • Hoppál Péter, a felújítások egy részével érintett körzet fideszes országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta: a kormányzat azt a célkitűzést fogalmazta meg az elmúlt, hogy "most a vidék jön". A vidék Magyarországán élő emberek elvárásai között első helyen szerepel az utak és járdák felújítása - fűzte hozzá, megjegyezve, hogy a szocialista kormányok annak idején 800 kilométer autópálya megépítését ígérték, amiből 2002 és 2010 kevesebb 100 kilométer meg. 

Kormányzásunk elmúlt 10 évében viszont megépült a 800 kilométer autópálya

  •  - hangoztatta az országgyűlési képviselő, aki egyúttal azt is sürgette, hogy Magyarország maradéktalanul kapja meg a neki járó uniós forrásokat, amelyeket a siklósihoz hasonló beruházásokra fordítanak. Hoppál Péter gyalázatnak nevezte, hogy "valakik" politikai alapon azon dolgoznak, hogy ezt a forrást a magyar emberek ne kapják meg.

Útfelújítások Siklóson túl

Nagy Csaba, Nyugat-Baranya fideszes országgyűlési képviselője méltatta a projektben oroszlánrészt vállaló Magyar Közút elmúlt 10-15 évben tapasztalható, - ahogy fogalmazott - "egyértelmű szakmai és műszaki fejlődését". Felsorolása szerint körzetében négy útszakasz újult meg: a siklósi beruházáson túl Oroszló és Szentlőrinc között egy 2640 méteres, Siklós és Drávaszabolcs között 955 méteres, Szentegátpusztán egy 1500 méteres szakasz újúlt meg. A honatya jelezte: dolgoznak azon, hogy a szabadszentkirályi és zsibóti bekötőút felújítása, drávaszabolcsi út folytatása is a közeljövőben el tudjon indulni.
 

 

