Skorpiók jelentek meg Baranyában, a lakásodba is bemennek!

A két biológus skorpió felmérésről szóló felhívását nemrég tették közzé a Baranya Élővilága nevű Facebook-csoportban, azzal a megjegyzéssel, hogy érdemes figyelni, itt a délvidéken, ugyanis pécsi adat már van. És valóban.

Megtelepedett a skorpió Magyarországon? Hamarosan kiderülhet...

Mint arról lapunk korábban beszámolt 2022 szeptemberében egy kétségbeesett nő fordult a rendőrséghez, mondván, segítségre van szüksége a lakóházban egy skorpió befogásához. A hatóságok a Baranya Speciális Mentők Egyesületének munkatársait riasztották, akik a helyszínre érve befogták az állatot. Ezt követően azonosították, és kiderült, hogy egy kárpáti skorpióról (Euscorpius carpathicusról) van szó, amely kizárólag Erdélyben fordul elő.

Az állat kifejezetten éjjel aktív, emiatt futhattak össze a család tagjai vele az este folyamán. Jó hír azonban, hogy szokványosan emberre nem támad, a mérge pedig nem jelent veszélyt - írta akkori közösségi média bejegyzésében a Baranya Speciális Mentők Egyesület.

Pécsen kívül az elmúlt öt évben 2023-ban Érden egy, ugyanabban az évben Székesfehérváron két, abból egy elhullott példánnyal találkoztak, valamint idén szeptemberben Ajkán, egy konyhában találtak skorpiót.

A két biológus felhívása szerint az Euscorpiidae Laurie, 1896 skorpiócsalád tagjai Európa talán legismertebb skorpiói. Azok, akik nyaraltak már a horvát, szlovén vagy olasz tengerparti területeken, jó eséllyel találkoztak már ezekkel a skorpiókkal. A családba sorolt 6 genusz, azaz nemzetség közül az Euscorpius a legismertebb, ami az online adatbázisok szerint jelenleg 74 fajjal büszkélkedhet.

A család nemzetségeinek és fajainak megkülönböztetése nüansznyi külső bélyegek, az ivarszervek morfológiájának alapos vizsgálata, valamint újabban genetikai vizsgálatok révén lehetséges. Hazai berkekben a család legismertebb fajai az E. italicus (olasz skorpió), az E. carpathicus fajkomplex (kárpáti skorpió), valamint az E. tergestinus – írták.

A kutatók szerint időről-időre szárnyra kap az a szóbeszéd, miszerint az Euscorpiidae-skorpiók már Magyarországon is megtelepedtek, és áttelelő példányok formájában jelen van hazánk területén. Egy másik – folytatták - , ugyancsak gyakran kerülgetett téma, miszerint a mediterráneumban üdülők akaratukon kívül haza-hazahoznak magukkal egy-egy ilyen skorpió példányt. A két biológus most annak szeretne utánajárni, hogy ezek a szóbeszédek mennyire igazak, illetve amennyiben az Euscorpiidae skorpiócsalád bármely faja jelen van hazánkban, úgy az ország mely területére jutott már el.