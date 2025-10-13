október 13., hétfő

Valóra vált az álom

45 perce

Megcsinálták! Véget ért a somogyhárságyi plébános és barátja csodálatos utazása

Címkék#kutya#Grúzia#Horvátország#útvonal#autó

Egy kaland ötlete, egy merész álom, melyet talán még ők sem hittek el, hogy valóra válhat. A somogyhárságyi plébánosnak és közgazdásznak sikerült, bejárták a Selyemutat a kis piros Ladával.

Tóth Viktória

Hírportálunkon is beszámoltunk róla, hogy szeptember közepén útnak indult Somogyhárságyról Molnár Attila plébános és barátja, Fáth Gergely közgazdász. A páros neve sokaknak ismerősen csenghet, hiszen 2020-ban már végigjárták a Budapest–Bamako rallyt egy szinte ugyanilyen, legendás, piros Zsigulival. Most, öt évvel később, újabb kalandra vállalkoztak: a Selyemút egy részét szerették volna bejárni, egészen Közép-Ázsiáig.

Csodálatos helyeken jártak a somogyhárságyi barátok
Csodálatos helyeken jártak a somogyhárságyi barátok
Forrás: Elcsatangolt Bodri kutya

A mintegy 10 ezer kilométeres útvonal Horvátországon, Szerbián, Bulgárián és Törökországon át vezetett, majd Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, Irán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Afganisztán, Tádzsikisztán és Kirgizisztán érintésével zárult ismét Üzbegisztánban. A somogyhárságyi plébános és barátja szeptember 14-én indultak útnak, s kalandjaikat több százan követték az Elcsatangolt Bodri kutya nevű Facebook-oldalon.

Ezt a látványt soha nem felejtik el
Forrás: Elcsatangolt Bodri kutya

A két utazó nap mint nap beszámolt a látottakról, az emberekkel való találkozásokról és a technikai kihívásokról is. Bejegyzéseikből nemcsak egy különleges utazás bontakozik ki, hanem egyfajta modern zarándoklat is. A nyitottság, kíváncsiság és kitartás története. A csodálatos hegyvidékek, sivatagok és ősi városok között készített fotóik  igazi időutazásra hívják a követőket.

Visszatérés Somogyhárságyra

Sokan kérdezték tőlük: mi lesz a piros Ladával? A válasz megnyugtató: a Zsiguli nem marad kint örökre. Két fiatal ugyanis vállalta, hogy repülővel kiutazik Taskentbe, és hazavezeti az autót. Addig a hűséges jármű pihen egy parkolóban, jól megérdemelt szabadságát töltve.

somogyhárságy
A búcsú pillanatai
Forrás: Elcstangolt Bodri kutya

Na, pihenj, Öreg, megérdemled! Meg majd hozd haza barátainkat is Magyarországra, és viselkedjél majd velük is rendesen! Találkozunk Hárságyon!

– búcsúzott tőle Fáth Gergely és Molnár Attiláék az egyik utolsó posztban.

A páros ezekben a napokban ér/ért haza, tele élménnyel és történettel. A piros Lada még úton lesz, de biztosan hazaér, hiszen nemcsak egy autó, hanem a somogyhárságyi barátság, hit és kalandvágy jelképe is lett.

 

 

