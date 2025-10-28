október 28., kedd

Háborús pszichózis

57 perce

A szomszédunkban már sorozzák a fiatalokat

Címkék#sorkatonaság#emlék#vadászgépek#védelem

A brüsszeli háborús pszichózis erősödik Európában. Újra kötelező lesz a sorkatonaság Horvátországban, Baranya mellett már soroznak.

Bóka Máté Ciprián

A horvát parlament pénteken megszavazta a védelmi törvény módosítását, amellyel visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot. A döntés értelmében 2026 januárjában indulnak az első két hónapos katonai alapkiképzések. A módosítás szerint minden 18. életévét betöltött férfi behívót kap, és abban az évben vonul be, amikor betölti a 19. életévét. A sorkatonák havi 1100 eurós illetményt kapnak, a szolgálat idejére munkajogi védelem illeti meg őket, de a sorkatonaságra szóló behívó figyelmen kívül hagyása rendőri előállítást és 250–1320 eurós bírságot vonhat maga után. Mindez azt jelenti, hogy a horvátországi Baranyában, a valamikor a Magyarország részét képező magyarlakta határmenti területeken is megkapják a katonai behívójukat a fiatalok. 

Sorkatonaság a Horvátországban a délszláv háború után újra
Újra kötelező a sorkatonaság, magyar fiatalokat is vihetnek. Archív fotó: Laufer László

A háborús pszichózis veszélyei

A döntés nemcsak Horvátországban, hanem a térségben is aggodalmat keltett. Sokan attól tartanak, hogy a kötelező sorkatonaság visszaállítása egy olyan háborús pszichózis jele, amely lassan úrrá lesz Európán. Horvátország döntése a kötelező sorkatonaság visszaállításáról sokakban idézi fel a délszláv háború emlékét – és felveti a kérdést: vajon Európa újra a fegyverkezés és a félelem útjára lép-e, ahelyett, hogy a magyar álláspontot, a béke szándékát erősítené. 

A délszláv háború árnyéka ma is közel

A baranyai és somogyi emberek számára a háború árnyéka nem elméleti kérdés. 1991. október 27-én a délszláv háború idején a Jugoszláv Néphadsereg egyik MiG–21-es vadászgépe két kazettás bombát dobott le Barcs határában, alig néhány kilométerre Baranyától. Bár emberéletben nem esett kár, a településen komoly riadalmat keltett az incidens, és diplomáciai válságot idézett elő. A helyiek számára akkor vált világossá: a háború nem áll meg a határoknál.

A horvát–magyar határ mentén több helyen aknák is maradtak vissza a harcokból, amelyeket csak évek múltán, uniós támogatással tudtak felszámolni. A 78 kilométeres baranyai szárazföldi határszakaszon gyalogsági és harckocsiaknák, kézigránátok is előkerültek, sőt, többször átlőttek a határon. A határ mellett élők közül volt, aki saját kezűleg aknákat is gyűjtött össze, kockáztatva az életét.

Menekültek és emlékezet

A délszláv háború következtében tízezrek kerestek menedéket Magyarországon. 1992-ben csaknem 50 ezer menedékkérőt tartottak nyilván, akik közül sokan Baranyában és Somogyban leltek ideiglenes otthonra. Pécsen, Mohácson, Harkányban, Szigetváron és Beremenden is működtek befogadó táborok, a helyiek és az egyházi közösségek önzetlen segítségével. 

A Tisza Párt katonája szerint a sorkatonaság...

A tiszás Ruszin-Szendi Romulusz több nyilvános megszólalásban is arról beszélt, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, és hogy „ha baj van, mindenkit be fogunk vonni”.

Orbán Viktor ezért járt a pápánál

Orbán Viktor a miniszterelnök szerint a világ többsége a béke oldalán áll. A vatikáni látogatása után az M1-nek nyilatkozó kormányfő szerint a háborúellenes tábor két csomópontja Donald Trump és XIV. Leó pápa.

 

 

