Jön a segítség

22 perce

Süllyednek az utak a baranyai városban, a helyreállításon dolgoznak

A fák elbillentek, az agyaglejtő megmozdult. Az útburkolat a nagyforgalmú úton megsüllyedt, hamarosan indul a helyreállítás. És nem ez az egyetlen ilyen eset Komlón.

Wald Kata

Hamarosan kezdődik az egy szakaszon megsüllyedt és emiatt balesetveszélyessé vált, nagyforgalmú Szilvási út érintett részének helyreállítása – többek közt erről is szó esett a napokban tartott képviselő-testületi ülésen. A piac és vásárcsarnok fölötti útszakaszon a nyári aszályt követő esőzések hatására az agyaglejtő megmozdult, ami a közút mintegy nyolcvan méteres szakaszán repedéseket okozott. Az útburkolat le is süllyedt az egyik oldalon, a szegély eldeformálódott, a rézsűn lévő fák elbillentek. Az útszakasz helyreállítására a város 64 millió 250 ezer forint vis maior támogatást nyert, amelyhez az önkormányzat 10 százalékos önrészt biztosít, így a beruházás így több mint 70 millió forintból valósulhat meg. A Nagyrét utcaihoz hasonló domboldal-stabilizációra kerül sor, szivárgó- és támfalrendszerrel, cölöpözéssel. A tervezés még idén elindul, a kivitelezés pedig várhatóan jövő év elején kezdődhet.

süllyed út
A megsüllyedt útburkolatokat támogatások segítségével állítja helyre a város

Hatalmas cölöpökkel akadályozzák meg az út további süllyedését

A Nagyrét utcában a munkálatok ütemterv szerint haladnak – az érintett területen jelentkező rézsűcsúszás megszüntetésére, a talajmozgás következményeinek felszámolására Komló 300 millió forint vissza nem térítendő kormányzati támogatást kapott. A beruházás műszaki tartalma Komlón eddig példa nélküli: a legkritikusabb szakaszokra 12 méter mély cölöpök kerültek, a munka augusztusban indult, és cél, hogy még idén teljes mértékben helyreálljon az utca használhatósága.

 

 

