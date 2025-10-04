Rejtett veszély az iskolai svédasztalos menzán – erről minden szülőnek tudnia kell

A svédasztalos – más néven szabadszedéses vagy önkiszolgáló – menzarendszer egyre elterjedtebb az iskolákban. Alkalmazásakor az élelmiszerbiztonsági kockázatok kezelése, a megfelelő higiéniai körülmények biztosítása és az ételpazarlás megelőzése is kiemelt figyelmet kíván - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) összegyűjtötte a legfontosabb szempontokat, amelyek betartása nélkülözhetetlen a svédasztalos menza biztonságos kialakításához és működtetéséhez.

A svédasztalos menza különös odafigyelést igényel, hívja fel a figyelmet a hatóság.

A svédasztalos menzán a korszerű tálalóeszközök elengedhetetlenek

A svédasztalos menza kialakítása az étkeztető részéről odafigyelést igényel. Fontos a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az étterem méretének és a szükséges dolgozói létszám felmérése, valamint az intézmény vezetésével történő egyeztetés - részletezi a Nébih. A rendszer gördülékenységét segíti az étkezésre szánt időkeret és a csoportbeosztás tudatos megtervezése, továbbá a szabályok egyértelmű rögzítése és házirendbe foglalása - hangsúlyozzák.

Az ily módon tálalt ételek biztonsága érdekében elengedhetetlenek a korszerű tálalóeszközök, valamint megfelelő kapacitású hűtő- és melegen tartó berendezések. Külön figyelmet és tervezést igényel a tányérok, evőeszközök, poharak szennyeződéstől védett elhelyezése is.

Jó gyakorlat a készételek szakaszos kihelyezése, ami azt jelenti, hogy egyszerre csak az egy csoportban étkezők számára tálalnak fel elegendő ételt. Ezeket javasolt plexi lemezzel védeni a cseppfertőzés és a fizikai szennyeződés elkerülése érdekében. A Nébih javaslata szerint általános iskolás, alsós gyermekek esetében érdemes könnyen használható szedőeszközöket alkalmazni, és azt szükség szerint, de legalább fél óránként ajánlott cserélni. Nagyon fontos az is, hogy az étkezést követően a szennyezett eszközök és edények ne keresztezzék a kihelyezett ételek és a még sorban állók útját.

Fontos a pontos tájékoztatás a választható ételekről: az étel neve mellett kötelező feltüntetni az allergén összetevőket, a színezékeket és az édesítőszereket is.