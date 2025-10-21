október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segíthetünk

4 órája

Meleg kabátok, cipők és sálak várják a rászorulókat – újra elindult a Szabadfogas

Címkék#Mosolymanó Egyesület#Szabadfogas#adomány

Az elmúlt napok időjárása miatt reggelente már elengedhetetlen a kabát, sapka és sál. A Mosolymanó Egyesület folytatja Szabadfogas programját, amelynek célja, hogy senkinek ne kelljen fagyoskodnia a hideg hónapokban.

Tóth Viktória

Sajnos nem mindenki engedheti meg magának, hogy új, meleg ruhadarabokat vásároljon a téli időszakra. A Szabadfogas elnevezésű országos kezdeményezés lényege egyszerű, mégis megható: ha valakinek van feleslegessé vált, de még jó állapotú kabátja, cipője vagy egyéb téli ruhája, azt elhelyezheti egy arra kijelölt helyen, aki pedig rászorul, ingyen elvihet onnan egy-egy darabot.

Szabadfogas a Mosolymanó Egyesületnél
Szabadfogas a Mosolymanó Egyesületnél. Fotó: Laufer László

Szabadfogas a Mosolymanónál

A Mosolymanó Egyesületnél a program 2013-óta működik, és azóta is minden télen sokaknak jelent valós segítséget.  Találhatunk itt esetenként felnőtt és gyerek méretű kabátokat, cipőket, sapkákat és sálakat is. A Mosolymanó Egyesület önkéntesei a beérkezett adományokból pótolják a készletet, hogy mindig legyen választék azoknak, akiknek szükségük van rá. A rászorulók válogathatnak a kihelyezett dolgok közül, amit fontos, hogy saját részre vihetnek el egy-egy darabot, ingyenesen. A lehetőség folyamatosan elérhető, a Pécs, Várkonyi Nándor utca 7. előtt kihelyezett fogason hétköznaponként, a jótékonysági központ nyitvatartási idejében. Az adományokat is hétköznaponként várják.

Emellett a szervezet a náluk regisztrált, igazoltan rászoruló családoknak péntekenként külön ruhaosztást is tart az épületben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu