Meleg kabátok, cipők és sálak várják a rászorulókat – újra elindult a Szabadfogas

Sajnos nem mindenki engedheti meg magának, hogy új, meleg ruhadarabokat vásároljon a téli időszakra. A Szabadfogas elnevezésű országos kezdeményezés lényege egyszerű, mégis megható: ha valakinek van feleslegessé vált, de még jó állapotú kabátja, cipője vagy egyéb téli ruhája, azt elhelyezheti egy arra kijelölt helyen, aki pedig rászorul, ingyen elvihet onnan egy-egy darabot.

Szabadfogas a Mosolymanó Egyesületnél. Fotó: Laufer László

Szabadfogas a Mosolymanónál

A Mosolymanó Egyesületnél a program 2013-óta működik, és azóta is minden télen sokaknak jelent valós segítséget. Találhatunk itt esetenként felnőtt és gyerek méretű kabátokat, cipőket, sapkákat és sálakat is. A Mosolymanó Egyesület önkéntesei a beérkezett adományokból pótolják a készletet, hogy mindig legyen választék azoknak, akiknek szükségük van rá. A rászorulók válogathatnak a kihelyezett dolgok közül, amit fontos, hogy saját részre vihetnek el egy-egy darabot, ingyenesen. A lehetőség folyamatosan elérhető, a Pécs, Várkonyi Nándor utca 7. előtt kihelyezett fogason hétköznaponként, a jótékonysági központ nyitvatartási idejében. Az adományokat is hétköznaponként várják.

Emellett a szervezet a náluk regisztrált, igazoltan rászoruló családoknak péntekenként külön ruhaosztást is tart az épületben.