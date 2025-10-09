október 9., csütörtök

Pályázat

27 perce

Visszalépések, fenyegetések, téves levelek – most újraindul a harc a Káptalan Kertért?

#pályázat#győzelem#vita#szervezet#önkormányzat#díj

Újra pályázatot írt ki a pécsi önkormányzat a bérbeadásra. A korábbi botrány után a szabadtéri színpadra szigorúbb feltételeket szabnak.

Bóka Máté Ciprián

A pécsi önkormányzat ismét nyílt pályázatot hirdetett a Káptalan utcai szabadtéri színpad és a hozzá tartozó 4800 négyzetméteres ingatlan bérbeadására. A bérleti időszak jövő januártól 2027. decemberig tart, a cél pedig, hogy a város szívében található helyszín magas színvonalú, a pécsi zenei és kulturális hagyományokat ápoló programoknak adjon otthont. 

Pécsen nem egyszerű szabadtéri színpadot üzemeltetni
A szabadtéri színpad körül hatalmas botrány volt

Korábbi viták és félreértések

A Káptalan utcai szabadtéri színpad körül korábban éles közéleti vita bontakozott ki. 2019-ben az akkori városvezetés a helyszínt a Pécsi Balettnek adta vagyonkezelésbe, azzal a megállapodással, hogy a bérbeadásból származó bevétel a Pécsi Nyári Színház finanszírozását szolgálja. Később a nézőtér bővítésének lehetőségét vizsgálták, ami akár 40 százalékos bevételnövekedést is hozhatott volna. A projekt ezért bekerült a TOP Plusz fejlesztési programba, ám a pályázat gyors beadása miatt az önkormányzatnak vissza kellett vennie az ingatlant a Pécsi Balett vagyonkezeléséből. Ezt követően országos, nyílt pályázatot hirdettek a terület bérbeadására – amelyből végül súlyos botrány lett.

Visszalépés, téves e-mail és politikai vita

Amint arról a Bama.hu is beszámolt, a korábbi pályázaton két cég indult: a korábbi bérlő Made In Pécs Kft. és a fővárosi OMBH Services Kft. Utóbbi magasabb, nettó 1,9 millió forintos havi bérleti díjat ajánlott, míg a pécsi vállalkozás 1,5 milliót.

A helyzet azonban gyorsan elmérgesedett: a budapesti pályázó visszalépett, mert – saját állítása szerint – támadások és burkolt fenyegetések érték. Azt is elismerte, hogy nem gondolta komolyan a pályázatot, mivel szerinte „túl nagy nyomás” nehezedett rá.

Eközben Ruzsa Csaba alpolgármester egy tévesen kiküldött e-mailben véletlenül eljuttatta a fővárosi cég ajánlatának az adatait a Made In Pécs Kft. ügyvezetőjéhez, Gellai Gergőhöz, aki ezután megemelte saját ajánlatát, majd a másik fél visszalépése után ismét alacsonyabb összeget tartott érvényesnek.

Az ügyről döntő év eleji közgyűlésen Péterffy Attila polgármester ezt a magatartást „nem szimpatikusnak” nevezte, és csak azzal a feltétellel támogatta a pécsi cég győzelmét, ha a magasabb, megemelt bérleti díjat is vállalja.

Az eset nyomán politikai vita alakult ki: Csizmadia Péter (Fidesz–KDNP) szerint az önkormányzat sem volt mentes a felelősség alól, és javasolta, hogy a jövőben csak komoly, átlátható feltételekkel rendelkező pályázók indulhassanak.  

A pécsi szabadtéri színpadra így lehet pályázni

A mostani, 2025-ben meghirdetett pályázat célja, hogy mindez ne ismétlődhessen meg.
Az ajánlatokat négy szempont alapján bírálják el:

  • Megajánlott havi bérleti díj (50%)
  • Szakmai tartalom, programterv (30%)
  • Aktív részvétel a pécsi kulturális életben (10%)
  • Együttműködés helyi szervezetekkel és a Pécsi Tudományegyetemmel (10%)

A pályázók legfeljebb 15 oldalas szakmai anyagot adhatnak be, amelyben bemutatják jövőbeli terveiket, tapasztalataikat és szakmai garanciáikat.
A részvétel feltétele legalább tíz, ezer fő feletti rendezvény megszervezése az elmúlt három évben, valamint nettó 1 millió forint ajánlati biztosíték befizetése. A bérlőnek évente kötelezően meg kell szerveznie a „Pécsi Nyári Szabadtéri Színház” programsorozatot, legalább hat különböző színházi előadással, amelyek között minősített társulatok és független formációk is helyet kaphatnak.

A pályázatok benyújtási határideje október 17., az elbírálás november 6-án várható. A döntést a pécsi közgyűlés hozza meg a szakmai bizottság javaslata alapján.

 

