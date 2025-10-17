53 perce
Szavazz, melyik a legszebb magyar településnév! Lánycsók, Gyöngyfa vagy Zengőrvárkony?
A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda különleges kezdeményezéssel állt elő: elindított egy a szavazást, amelynek célja, hogy megtalálják a Kárpát-medence legszebb településneveit. S ezzel felhívják a figyelmet a magyar nyelv és a helynevek szépségére, gazdagságára.
A változatos kulturális hagyományokkal rendelkező Zengővárkony is a legjobbak között van
Fotó: Löffler Péter
Nyelvészek és kulturális szakemberek öt régióban válogatták össze az általuk legszebbnek tartott településneveket. Ezekre 2026. március 31-ig lehet szavazni a program honlapján. Egy régión belül akár öt településnévre is lehet voksolni, de más térségből is választhatunk kedvenceket. Egyének és szervezetek ráadásul írásban is javasolhatnak új neveket, ha úgy érzik, kimaradt egy-egy különleges nevű település.
A délnyugati régió listáján több baranyai név is szerepel, például Boldogasszonyfa, Gyöngyfa, Lánycsók, Nyugotszenterzsébet, Rózsafa, Szellő és Zengővárkony.
A végeredményt 2026 áprilisában, a magyar nyelv hetén hirdetik ki. A legszebb nevű településeken nyelvi-kulturális programokat is szerveznek majd.