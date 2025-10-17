Szavazz, melyik a legszebb magyar településnév! Lánycsók, Gyöngyfa vagy Zengőrvárkony?

Nyelvészek és kulturális szakemberek öt régióban válogatták össze az általuk legszebbnek tartott településneveket. Ezekre 2026. március 31-ig lehet szavazni a program honlapján. Egy régión belül akár öt településnévre is lehet voksolni, de más térségből is választhatunk kedvenceket. Egyének és szervezetek ráadásul írásban is javasolhatnak új neveket, ha úgy érzik, kimaradt egy-egy különleges nevű település.

A délnyugati régió listáján több baranyai név is szerepel, például Boldogasszonyfa, Gyöngyfa, Lánycsók, Nyugotszenterzsébet, Rózsafa, Szellő és Zengővárkony.