Százötvenmillió forintból tudnak majd fejlődni

Szaporca, Ipacsfa, Kovácshida önkormányzata, a Hétöles Egyesület, a Kémes és Vidéke Horgász Egyesület és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciumban humán fejlesztési projektet valósít meg a „Helyi humán fejlesztések” tárgyú pályázati kiírás keretében. A megvalósuló programok elsősorban a célterületen élő hátrányos helyzetű csoportok közösségfejlesztését célozzák.

A projekt keretein belül 3 év alatt több, mint 100 hátrányos helyzetűeket érintő program fog megvalósulni, közel 3300 fő bevonásával. A programok számos cél és témakör mentén valósulnak meg a célterületen. A tervek szerint szervezni fognak sportnapokat, egészségfejlesztő és egészségtudatosságot erősítő programokat, életmódváltó és közösségi egészségnevelési programokat, egészséges táplálkozással kapcsolatos fejlesztő programokat, kerékpáros kultúrát népszerűsítő bebiciklizéseket, valamint helyi kulturális eseményeket, szakköröket.

A programba bevont hátrányos helyzetű célcsoportnak - gyermekek, nők, roma emberek, idősek, fogyatékkal élő személyek – lehetősége lesz különböző közösségi együttműködését dinamizáló utazásokon részt venni. A programok célja a helyi hagyományok felelevenítése, a közösségfejlesztés, az egészséges mozgásformák népszerűsítése, a helyi gasztronómia bemutatása, a természeti- és építészeti örökség-, valamint különböző népi mesterségek ismertetése.