Autonómia

Baranya több pontján lobbant fel a székely őrtűz

Címkék#szolidaritás#autonómiája#őrtüzek székelyföld#őrtűz#Hoppál Péter

Nem csak a székelyek, hanem minden magyar közös ügye a kisebbségi jogok biztosítása. Székelyföld autonómiájának ügye Baranya vármegyében is fontos.

Bóka Máté Ciprián

Baranyában is fellobbantak vasárnap este a székely őrtüzek Székelyföld autonómiájának napján. Kővágószőlősön – a térség országgyűlési képviselője, Hoppál Péter részvételével – székelyföldi és baranyai barátok gyűltek össze, hogy közösen fejezzék ki szolidaritásukat Székelyföld önrendelkezési törekvéseivel.

Székelyföld autonómiájáért harcol Hoppál Péter
Hoppál Péter parlamenti képviselő a kővágószőllősi székely őrtűznél  - Forrás: Hoppál Péter Facebook

„Autonómiát Székelyföldnek! Székely őrtűz gyújtás parlamenti körzetemben, Kővágószőlősön, székelyföldi és anyaországi, baranyai barátokkal” – írta közösségi oldalán Hoppál Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője.

A rendezvény a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kezdeményezéséhez kapcsolódott, amelynek keretében idén is több száz településen gyújtottak őrtüzeket a Székelyföld területi autonómiájának támogatására – közölte Gazda Zoltán, az SZNT ügyvezető elnöke.

Székely szabadság napja!

A Kárpát-medence számtalan pontján megrendezett eseményen is felolvasták az SZNT elnöke, Izsák Balázs által aláírt kiáltványt, amely szerint Székelyföld autonómiája a béke, a biztonság és a jólét záloga. A dokumentum hangsúlyozza: a közösség a nemzetközi nehézségek ellenére is kitart önrendelkezési törekvései mellett.

Az SZNT közlése szerint a szervezet bírósági eljárást kezdeményez az Európai Bizottság elutasító döntése ellen, amely a nemzeti régiók támogatására irányuló polgári kezdeményezést utasította el.

A Székely Nemzeti Tanács 2016-ban nyilvánította október utolsó vasárnapját a székely szabadság napjává. Azóta minden évben közös imádsággal és őrtüzek gyújtásával fejezik ki a székely közösségek ragaszkodásukat önrendelkezésükhöz – mind Székelyföldön, mind az anyaországban.

 

