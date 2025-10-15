október 15., szerda

Itt a segítség: szükség lesz személyi igazolványra és lakcímkártyára is!

Jusztin Levente
Sellye Város Önkormányzata idén is élelmiszercsomagot biztosít a rászorulók számára a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan – áll a település hivatalos hirdetményében. A támogatásra azok jogosultak, akik Sellyén élnek, állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 ezer forintot. Ezért érdemes ellenőrizni, érvényes-e személyi igazolványa és lakcímkártyája van-e mindenkinek.

A kérelmeket október 13. és november 7. között lehet benyújtani a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán. A határidő jogvesztő, tehát a később érkezett kérelmeket nem fogadják el. Az ügyfélszolgálat munkatársai az ügyfélfogadási időben teljes körű tájékoztatást nyújtanak az igénylés feltételeiről és menetéről.
 

 

