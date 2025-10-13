Egyszerűsödik az ügyintézés – csak egy bankkártyára és egy személyi igazolványra lesz szükségünk

A kormányablakbusz 2025. október 14-én több helyre is ellátogat Baranya vármegyében. Személyi igazolvány megújítás, útlevél igénylés, lakcímkártya ügyek és egyéb lehetőségek várnak ránk.

A személyi igazolvány megújítás és a diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek is egyszerűen intézhetőek.

Forrás: MW

Könnyed ügyintézés: személyi igazolvány megújítás, útlevél ügyek

Busz menetrend:

08:30-09:00, Lippó - Polgármesteri Hivatal,

09:15-10:15, Majs - Polgármesteri Hivatal,

10:30-11:15, Nagynyárád - Közös Önkormányzati Hivatal,

11:30-12:00, Sátorhely - Polgármesteri Hivatal,

13:00-14:00, Kölked - Polgármesteri Hivatal,

14:30-16:00, Lánycsók - Közös Önkormányzati Hivatal.

A buszban lehetőség lesz többek között az alábbi ügyek intézésére:

személyi igazolvány megújítása,

útlevél igénylés,

jogosítvány megújítása,

lakcímkártya,

diákigazolvány,

parkolási igazolvány igénylése.

Fontos, hogy illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség. A kormányablakbusz szolgáltatása kiváló lehetőség azok számára, akik nem tudnak könnyen eljutni a legközelebbi kormányablakba, így helyben, gyorsan és kényelmesen intézhetik ügyeiket.