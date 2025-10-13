3 órája
Egyszerűsödik az ügyintézés – csak egy bankkártyára és egy személyi igazolványra lesz szükségünk
Változások, amik sokaknak nyújthatnak nagy segítséget. Az ügyintézés házhoz jön, de kelleni fog a bankkártya. Személyi igazolvány, diákigazolvány, lakcímkártya – bármit elintézhetünk.
Az útlevél igénylés és a parkolási igazolvány beszerzése is egyszerűsödik.
A kormányablakbusz 2025. október 14-én több helyre is ellátogat Baranya vármegyében. Személyi igazolvány megújítás, útlevél igénylés, lakcímkártya ügyek és egyéb lehetőségek várnak ránk.
Könnyed ügyintézés: személyi igazolvány megújítás, útlevél ügyek
Busz menetrend:
- 08:30-09:00, Lippó - Polgármesteri Hivatal,
- 09:15-10:15, Majs - Polgármesteri Hivatal,
- 10:30-11:15, Nagynyárád - Közös Önkormányzati Hivatal,
- 11:30-12:00, Sátorhely - Polgármesteri Hivatal,
- 13:00-14:00, Kölked - Polgármesteri Hivatal,
- 14:30-16:00, Lánycsók - Közös Önkormányzati Hivatal.
A buszban lehetőség lesz többek között az alábbi ügyek intézésére:
- személyi igazolvány megújítása,
- útlevél igénylés,
- jogosítvány megújítása,
- lakcímkártya,
- diákigazolvány,
- parkolási igazolvány igénylése.
Fontos, hogy illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség. A kormányablakbusz szolgáltatása kiváló lehetőség azok számára, akik nem tudnak könnyen eljutni a legközelebbi kormányablakba, így helyben, gyorsan és kényelmesen intézhetik ügyeiket.