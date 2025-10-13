október 13., hétfő

Remek lehetőség

3 órája

Egyszerűsödik az ügyintézés – csak egy bankkártyára és egy személyi igazolványra lesz szükségünk

Változások, amik sokaknak nyújthatnak nagy segítséget. Az ügyintézés házhoz jön, de kelleni fog a bankkártya. Személyi igazolvány, diákigazolvány, lakcímkártya – bármit elintézhetünk.

Bama.hu
Az útlevél igénylés és a parkolási igazolvány beszerzése is egyszerűsödik.

A kormányablakbusz 2025. október 14-én több helyre is ellátogat Baranya vármegyében. Személyi igazolvány megújítás, útlevél igénylés, lakcímkártya ügyek és egyéb lehetőségek várnak ránk.

személyi igazolvány megújítás
A személyi igazolvány megújítás és a diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek is egyszerűen intézhetőek.
Könnyed ügyintézés: személyi igazolvány megújítás, útlevél ügyek

Busz menetrend:

  • 08:30-09:00, Lippó - Polgármesteri Hivatal, 
  • 09:15-10:15, Majs - Polgármesteri Hivatal,
  • 10:30-11:15, Nagynyárád - Közös Önkormányzati Hivatal, 
  • 11:30-12:00, Sátorhely - Polgármesteri Hivatal, 
  • 13:00-14:00, Kölked - Polgármesteri Hivatal, 
  • 14:30-16:00, Lánycsók - Közös Önkormányzati Hivatal.

A buszban lehetőség lesz többek között az alábbi ügyek intézésére: 

  • személyi igazolvány megújítása, 
  • útlevél igénylés, 
  • jogosítvány megújítása, 
  • lakcímkártya, 
  • diákigazolvány, 
  • parkolási igazolvány igénylése. 

Fontos, hogy illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség. A kormányablakbusz szolgáltatása kiváló lehetőség azok számára, akik nem tudnak könnyen eljutni a legközelebbi kormányablakba, így helyben, gyorsan és kényelmesen intézhetik ügyeiket.

 

