Elő az iratokkal

3 órája

Bankkártyára és személyi igazolványra lesz szükség − hozzád is házhoz jönnek!

Éljünk a lehetőséggel.

Bama.hu

A kormányablakbusz 2025. október 8-án, szerdán 14:30 és 15:30 között Hetvehelyre látogat, hogy a helyiek számára megkönnyítse az ügyintézést. A mobil ügyfélszolgálat a Német Tájház udvarán (Hetvehely, Petőfi utca 1.) várja az érdeklődőket.

személyi igazolvány megújítása
Sosem volt még ilyen egyszerű a személyi igazolvány megújítása, de a jogosítvány és a parkolási igazolvány kapcsán is intézkedhetünk.
Forrás: MW

A buszban lehetőség lesz többek között az alábbi ügyek intézésére:

  • személyi igazolvány megújítása,
  • útlevél,
  • jogosítvány megújítása,
  • lakcímkártya,
  • diákigazolvány,
  • parkolási igazolvány igénylése.

Fontos, hogy illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség.

A kormányablakbusz szolgáltatása kiváló lehetőség azok számára, akik nem tudnak könnyen eljutni a legközelebbi kormányablakba, így helyben, gyorsan és kényelmesen intézhetik ügyeiket.

 

 

