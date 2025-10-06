Bankkártyára és személyi igazolványra lesz szükség − hozzád is házhoz jönnek!

A kormányablakbusz 2025. október 8-án, szerdán 14:30 és 15:30 között Hetvehelyre látogat, hogy a helyiek számára megkönnyítse az ügyintézést. A mobil ügyfélszolgálat a Német Tájház udvarán (Hetvehely, Petőfi utca 1.) várja az érdeklődőket.

Sosem volt még ilyen egyszerű a személyi igazolvány megújítása, de a jogosítvány és a parkolási igazolvány kapcsán is intézkedhetünk.

Forrás: MW

A buszban lehetőség lesz többek között az alábbi ügyek intézésére:

személyi igazolvány megújítása,

útlevél,

jogosítvány megújítása,

lakcímkártya,

diákigazolvány,

parkolási igazolvány igénylése.

Fontos, hogy illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség.

A kormányablakbusz szolgáltatása kiváló lehetőség azok számára, akik nem tudnak könnyen eljutni a legközelebbi kormányablakba, így helyben, gyorsan és kényelmesen intézhetik ügyeiket.