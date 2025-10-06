Elő az iratokkal
Bankkártyára és személyi igazolványra lesz szükség − hozzád is házhoz jönnek!
Éljünk a lehetőséggel.
A kormányablakbusz 2025. október 8-án, szerdán 14:30 és 15:30 között Hetvehelyre látogat, hogy a helyiek számára megkönnyítse az ügyintézést. A mobil ügyfélszolgálat a Német Tájház udvarán (Hetvehely, Petőfi utca 1.) várja az érdeklődőket.
A buszban lehetőség lesz többek között az alábbi ügyek intézésére:
- személyi igazolvány megújítása,
- útlevél,
- jogosítvány megújítása,
- lakcímkártya,
- diákigazolvány,
- parkolási igazolvány igénylése.
Fontos, hogy illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség.
A kormányablakbusz szolgáltatása kiváló lehetőség azok számára, akik nem tudnak könnyen eljutni a legközelebbi kormányablakba, így helyben, gyorsan és kényelmesen intézhetik ügyeiket.
