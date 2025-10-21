október 21., kedd

Orsolya névnap

Egészségtelen

2 órája

Aki szeméttel fűt, súlyos bírságra számíthat

Címkék#probléma#tűz#szabály#Magyarország#szomszéd

A szezon beindulásával visszatérő probléma sokak környezetében, hogy a szomszéd szeméttel fűt. Pedig a szabályok szigorúak: aki szeméttel fűt, súlyos bírságra számíthat.

Kaszás Endre

– Hiába szóltam már többször is a szomszédomnak, minden fűtési szezonban jelentkezik a probléma, a kéményéből kiáramló szúrós szagú füstből tudható, hogy szabálytalanul, szeméttel fűt – jelezte szerkesztőségünknek pécsi olvasónk.

A tiltás ellenére még mindig sok olyan ember van, aki szeméttel fűt
A tiltás ellenére még mindig sok olyan ember van, aki szeméttel fűt. Fotó: MW / Forrás:  MW

Sajnos, mint a visszajelzésekből kiderül, sokak környezetében vannak olyanok, akik válogatás nélkül mindent rádobnak a tűzre, hogy otthonuk melegét biztosítsák. Pedig a tiltott anyagok tűzre rakása a környezet szennyezésével, egészségkárosítással jár. Éppen ezért szigorúan szabályozzák, és aki nem tartja be az előírásokat, az súlyos bírságot kockáztat.

A fűtésre vonatkozó szabályok Magyarországon szigorúan meghatározzák, hogy kandallóban, kályhában vagy egyéb szilárd tüzelésű berendezésben milyen anyagokat szabad elégetni. Alapvetően csak tiszta, természetes eredetű tüzelőanyag – például száraz tűzifa, fabrikett vagy pellet – használható. Ezek égése során kevesebb káros anyag jut a levegőbe, így megfelelnek a környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak. A nedves fa használata ugyan nem tilos, de nem ajánlott, mert rossz hatásfokkal ég, fokozza a koromképződést és a légszennyezést – ismertette a vonatkozó előírásokat a Sonline.hu-nak Tóth Ágoston, barcsi jogász.

A jogszabály egyértelmű, a hulladékégetés szigorúan tilos. Ha valaki nem odavaló dolgot tesz a tűzre, a tiltott anyagok égés közben mérgező gázokat, nehézfémeket és koromrészecskéket bocsátanak ki, amelyek súlyosan szennyezik a levegőt, valamint károsítják az emberi egészséget és a fűtőberendezést is.

De mik is ezek a tiltott anyagok? A vonatkozó rendelkezések szerint szigorúan tilos fűtésre használni

  • háztartási hulladékot (szemét, ételmaradék, csomagolóanyag);
  • műanyagot (PET-palack, nejlonzacskó, műanyag flakon);
  • gumit (autógumi, gumicső, gumitalp);
  • festett, lakkozott, pácolt vagy ragasztott fát (bútorlap, rétegelt lemez, forgácslap);
  • textilt, rongyot, cipőt vagy bármilyen szintetikus anyagot;
  • papírt, kartont és újságot nagy mennyiségben (kis mennyiség gyújtósnak még elfogadható, de nem tüzelőanyagnak);
  • vegyszerrel kezelt mezőgazdasági hulladékot (növényvédőszer-maradékos szalma, fólia);
  • veszélyes hulladékot (akkumulátor, olajos rongy, festékes doboz).

Az illetékes hatóságok, a települési önkormányzatok, illetőleg a területileg felelős katasztrófavédelem elvileg folyamatosan ellenőrzi a szabályok betartását, ugyanakkor munkájukat sok esetben a lakossági bejelentések is orientálják.

Ha valaki szeméttel fűt, számíthat a hatóságok megjelenésére

Mint megtudtuk, a szankciók mértéke a szabálysértés súlyosságától függenek a leggyakrabban. Sokan vannak, akik megúszhatják egy figyelmeztetéssel, különösen akkor, ha a későbbiekben jogkövető magatartást tanúsítanak. A súlyos, vagy ráadásul ismétlő, visszaeső mulasztók bírságra számíthatnak, aminek mértéke lakossági kategóriában több tízezer, súlyos esetben pedig 100 ezer forintnál is több lehet. Ha a cselekmény ismétlődik, vagy jelentős környezeti kárt okoz, büntetőeljárás is indulhat, ami még komolyabb szankciókat vonhat maga után.

 

