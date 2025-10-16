Itt a baj! Mérgezett a szén-monoxid Baranyában, rohantak a hatóságok

Szén-monoxid miatt az idei év első háromnegyedében, szeptember végéig összesen 34-szer riasztották a baranyai tűzoltókat, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója szerint. – Az év első kilenc hónapjában két ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, azonban idén szerencsére senki sem vesztette életét a mérgező gáz miatt – közölték. – A szén-monoxid akkor jön létre, ha beltérben nyílt láng van, és a tűz környezetében nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Ha elérhető a vízmelegítőnk vagy fűtőeszközünk égéstere, látható a láng, akkor mindenképpen vásároljunk szén-monoxid érzékelőt otthonra – javasolja összegzésében a baranyai igazgatóság.

A szén-monoxid érzékelő életet menthet - nagyon fontos a használata

Fotó: Tóth Imre

A katasztrófavédők ezzel összefüggésben a nyílászáró cserék veszélyeire hívják fel a figyelmet: a fűtési költségek csökkentése sokan cserélik újra a régi ajtókat, ablakokat, amelyek jobban szigetelnek. Fontos tudni, hogy az évszázadokon át használt fakeretes nyílászárók légrésein az égéshez szükséges levegő akadálytalanul áramolhatott be a lakótérbe. Az újonnan beszerelt, jól szigetelő nyílászárók légáteresztő képessége viszont minimális. Ha más módon nem biztosított a levegő pótlása, akkor a tüzelőberendezés gyorsan elhasználja az égéshez a helyiség oxigénjét, és vákuum keletkezik. Így a levegő-utánpótlás hiánya miatt a kémény – bármennyire megfelelő műszaki állapotú – nem képes az égésterméket elvezetni, szellőzése megfordul, és a szén-monoxid halálos mennyiségben való megjelenése csak idő kérdése.

A szén-monoxid mérgezések jó rész a fürdőszobában következik be

A szellőzőrácsok letakarása is nagyon veszélyes. A katasztrófavédelem arra is figyelmezte, hogy a szén-monoxid mérgezéses esetek körülbelül egynegyede a fürdőszobában következik be: a vízmelegítő, vagy a kazán működése során elhasználja a helyiség levegőjét, ezért nagyon fontos a fürdőszoba megfelelő szellőzéséről gondoskodni. Ha letakarjuk a szellőzőt, életveszélyes állapotot teremtünk.

A fürdőszobai gázüzemű készülék működésére az is kihat, ha a használatával egy időben a konyhában, vagy a mellékhelyiségben elszívó működik. Ez esetben nem jut megfelelő mennyiségű levegő a fürdőszobai gázkészülékhez, visszaáramlik az égéstermék és fennáll a veszélye a szén-monoxid-szint megemelkedésének.