Itt a baj! Mérgezett a szén-monoxid Baranyában, rohantak a hatóságok
Az év első kilenc hónapjában már összesen 34-szer riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt. A mérgező gáz halált okozhat – szén-monoxid érzékelők használatával a tragédiák megelőzhetők.
Szén-monoxid miatt az idei év első háromnegyedében, szeptember végéig összesen 34-szer riasztották a baranyai tűzoltókat, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója szerint. – Az év első kilenc hónapjában két ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, azonban idén szerencsére senki sem vesztette életét a mérgező gáz miatt – közölték. – A szén-monoxid akkor jön létre, ha beltérben nyílt láng van, és a tűz környezetében nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Ha elérhető a vízmelegítőnk vagy fűtőeszközünk égéstere, látható a láng, akkor mindenképpen vásároljunk szén-monoxid érzékelőt otthonra – javasolja összegzésében a baranyai igazgatóság.
- A katasztrófavédők ezzel összefüggésben a nyílászáró cserék veszélyeire hívják fel a figyelmet: a fűtési költségek csökkentése sokan cserélik újra a régi ajtókat, ablakokat, amelyek jobban szigetelnek. Fontos tudni, hogy az évszázadokon át használt fakeretes nyílászárók légrésein az égéshez szükséges levegő akadálytalanul áramolhatott be a lakótérbe. Az újonnan beszerelt, jól szigetelő nyílászárók légáteresztő képessége viszont minimális. Ha más módon nem biztosított a levegő pótlása, akkor a tüzelőberendezés gyorsan elhasználja az égéshez a helyiség oxigénjét, és vákuum keletkezik. Így a levegő-utánpótlás hiánya miatt a kémény – bármennyire megfelelő műszaki állapotú – nem képes az égésterméket elvezetni, szellőzése megfordul, és a szén-monoxid halálos mennyiségben való megjelenése csak idő kérdése.
A szén-monoxid mérgezések jó rész a fürdőszobában következik be
A szellőzőrácsok letakarása is nagyon veszélyes. A katasztrófavédelem arra is figyelmezte, hogy a szén-monoxid mérgezéses esetek körülbelül egynegyede a fürdőszobában következik be: a vízmelegítő, vagy a kazán működése során elhasználja a helyiség levegőjét, ezért nagyon fontos a fürdőszoba megfelelő szellőzéséről gondoskodni. Ha letakarjuk a szellőzőt, életveszélyes állapotot teremtünk.
A fürdőszobai gázüzemű készülék működésére az is kihat, ha a használatával egy időben a konyhában, vagy a mellékhelyiségben elszívó működik. Ez esetben nem jut megfelelő mennyiségű levegő a fürdőszobai gázkészülékhez, visszaáramlik az égéstermék és fennáll a veszélye a szén-monoxid-szint megemelkedésének.
A kémény megfelelő állapotára is nagyon ügyelni kell: ha a járata leszűkül például behulló tégla, vakolat, beköltöző madarak, vagy darazsak miatt, akkor a helyiség levegőjét használó, lánggal égő berendezés égésterméke visszaáramlik a lakásba. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lévő levegő szén-monoxid-koncentrációja drasztikusan megemelkedik. Ennek elkerülésére elengedhetetlen a kémények rendszeres ellenőrzése, ezzel a tragédia megelőzhető.
Mindezek mellett elengedhetetlen a szén-monoxid-érzékelő használata - fontos hogy csak megbízható forrásból, műszaki cikkeket forgalmazó üzletben vásároljunk, csakis magyar nyelvű használati utasítással rendelkező és megfelelő minőségű készülékeket. Fontos az is, hogy az eszközt a gyártó előírásainak megfelelő helyre és megfelelő módon telepítsük, és figyeljük a szavatossági időt is - az érzékelők élettartama általában 5 év, és lejárat előtt le kell cserélni.
A megfelelő és problémás szén-monoxid érzékelők listája a katasztrófavédelem honlapján elérhető. A negatív listán aktuálisan 32 féle eszköz szerepel.