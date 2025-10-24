Hatalmas változás jön Pécs környékén – sokak életét könnyíti meg ez a fejlesztés

Pécs közműves szennyvízhálózata az elmúlt másfél évtizedben három ütemben fejlődött. A város közművel el nem látott területeinek csatornázását követően második lépésben a város és a környező települések szennyvizének tisztításáért felelős létesítmény újult meg néhány évvel ezelőtt. Most pedig a Pécs környéki kistelepülések szennyvízhálózatának fejlesztése történt meg.

Nem lesz szükség már a szennyvízszippantós autóra. Fotó: Löffler Péter

Összesen 7,52 milliárd forint támogatásból Pécs és Kozármisleny egyes közműhiányos részei mellett Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szalánta és Zók települések komplett szennyvízhálózattal, a korábbi járművei történő elszállítás helyett a legkorszerűbb vezetékes szennyvízelvezetés lehetőségével gyarapodott. Helyette vezetékes, környezetbarát megoldás áll rendelkezésre.

A szennyvízhálózat-fejlesztés előnyei

A fejlesztés hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez, a talajszennyezés veszélyének megszüntetéséhez, valamint a térség fenntartható fejlődéséhez. A beruházás két ütemben véglegesen 2025 októberére készül el. Bicsérd polgármestere, Vér József is kiemelte, mennyire fontos előrelépés ez a település életében.