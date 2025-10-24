október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

34 perce

Hatalmas változás jön Pécs környékén – sokak életét könnyíti meg ez a fejlesztés

Címkék#internet#szennyvízhálózat#Pécs#veszély

Újabb mérföldkőhöz érkezett a pécsi járás szennyvízhálózatának fejlesztése: Pécs és környéke hét településén – köztük Bicsérd, Aranyosgadány, Kökény, Szalánta, Zók és egyes részek Pécs és Kozármisleny területén – modern csatornarendszert építettek ki.

Tóth Viktória

Pécs közműves szennyvízhálózata az elmúlt másfél évtizedben három ütemben fejlődött. A város közművel el nem látott területeinek csatornázását követően második lépésben a város és a környező települések szennyvizének tisztításáért felelős létesítmény újult meg néhány évvel ezelőtt. Most pedig a Pécs környéki kistelepülések szennyvízhálózatának fejlesztése történt meg.

Szennyvíz,szippantós autó
Nem lesz szükség már a szennyvízszippantós autóra. Fotó: Löffler Péter

Összesen 7,52 milliárd forint támogatásból Pécs és Kozármisleny egyes közműhiányos részei mellett Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szalánta és Zók települések komplett szennyvízhálózattal, a korábbi járművei történő elszállítás helyett a legkorszerűbb vezetékes szennyvízelvezetés lehetőségével gyarapodott. Helyette vezetékes, környezetbarát megoldás áll rendelkezésre.

A szennyvízhálózat-fejlesztés előnyei

A fejlesztés hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez, a talajszennyezés veszélyének megszüntetéséhez, valamint a térség fenntartható fejlődéséhez. A beruházás két ütemben véglegesen 2025 októberére készül el. Bicsérd polgármestere, Vér József is kiemelte, mennyire fontos előrelépés ez a település életében.

Ez a beruházás 100 százalékos infrastruktúrát biztosít a térségnek: víz, gáz, internet van, az úthálózat teljesen kibővült, most a csatornahálózat is megoldottá válik – mondta. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu