Szerdán délután minden baranyai NAV ügyfélszolgálat bezár

Kaszás Endre
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság ügyfélszolgálatai október 22-én 14 óráig fogadják az ügyfeleket.  

A Baranya vármegyei ügyfélszolgálatok nyitva tartása október 22-én: Pécs, Rákóczi út 52-56., Szigetvár, Zrínyi tér 1., Siklós, Kossuth tér 15., Mohács, Széchenyi tér 3., Komló, Városház tér 3. -  8:30-14:00.

Az ügyfélszolgálatok technikai okok miatt 14 órakor bezárnak.

 

