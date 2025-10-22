Számítsunk rá!
2 órája
Szerdán délután minden baranyai NAV ügyfélszolgálat bezár
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság ügyfélszolgálatai október 22-én 14 óráig fogadják az ügyfeleket.
A Baranya vármegyei ügyfélszolgálatok nyitva tartása október 22-én: Pécs, Rákóczi út 52-56., Szigetvár, Zrínyi tér 1., Siklós, Kossuth tér 15., Mohács, Széchenyi tér 3., Komló, Városház tér 3. - 8:30-14:00.
Az ügyfélszolgálatok technikai okok miatt 14 órakor bezárnak.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre