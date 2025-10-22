Szerdán furcsa lesz a víz Pécsen – ez áll a háttérben

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. arról adott ki közleményt, miszerint a szakemberei az éjszakába nyúló hibajavítás során ideiglenes megoldást és vízkormányzást alkalmaztak annak érdekében, hogy egyetlen fogyasztó se maradjon ellátás nélkül.

A végleges javítást a mai napon (október 21-én) végezték el. Az átmeneti üzem után újraindították a tortyogói gépházat, ezért a várost ellátó fővezetékekben az áramlási irányok megváltozása vízzavarosodást okozhat október 22-én a hajnali óráktól a nap folyamán Pécsen: Szentmiklós, Rácváros, Fogadó, Kovácstelep, Uránváros, Szigeti városrész, Ispitaalja és a Belváros területén egészen a Búza térig – írják.

Azt is leírták, hogy a zavarosságot a vízből kiváló, vezetékek felületén lerakódó sók, vas, mangán felkavarodása okozza, amely az egészségre nem ártalmas, nincs más teendő, mint rövid ideig folyatni a vizet, amíg kitisztul. A mosó- és mosogatógépek beindítása előtt mindig ellenőrizzük a vizet! – figyelmeztetnek.

Sávszűkület a 6-os úton: a csőtörés és a kapcsolódó javítások miatt a 6-os út északi sávját a kővágószőlősi elágazás után kb. 200 méterre mintegy 15 méter hosszan elzárták a forgalom elől. Kérjik, fokozott figyelemmel vezessenek ezen a szakaszon! A korlátozás várhatóan november elejéig tart.

